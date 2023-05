Mês das mães: Londrina tem programação especial

Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado em 2023 no dia 14 de maio, a Prefeitura de Londrina divulgou uma programação especial com atividades diversas voltadas às mulheres acima de 18 anos, com apoio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. A agenda teve início na segunda-feira (1), com Oficinas de Coro Cênico, e se encerra no dia 27/05, com o Curso de Primeiros Socorros. A programação inclui outras oficinas, workshop sobre empreendedorismo, yoga, manicure e pedicure, alongamento, cursos e palestra, tudo gratuito.





Além dessas atividades, os cursos de qualificação profissional são grandes atrativos e estão marcados para o dia 15. O curso “Tortas e Quiches” acontecerá às 14h, no Centro de Oficinas para Mulheres – COM (Avenida Valparaíso, 189). Foram ofertadas 15 vagas. Já o curso “Motor sem segredos”, com 20 vagas, será realizado às 19h30 no Senai (Rua Belém, 844). Para participar dos cursos é necessário se inscrever pelo WhatsApp (43) 99945-0056. A capacitação “Motor sem segredos” tem como objetivo promover o desenvolvimento de competências relacionadas à manutenção automotiva.

No dia 26 de maio, às 14h, o curso “Manutenção Elétrica para Mulheres” será realizado na Anhanguera Catuaí (Rua Edwy Taques De Araújo, 900), com 25 vagas disponíveis. As inscrições também devem ser feitas no WhatsApp (43) 99945-0056. A realização é da SMPM com a Anhanguera Catuaí, por meio do curso de Engenharia Elétrica, com o objetivo de ensinar noções básicas de instalação elétrica para fins domésticos às mulheres.





