Londrina terá show beneficente em prol das vítimas das enchentes do RS

Um show beneficente com vários artistas londrinenses será realizado na 2800 Music Club (Av. Higienópolis, 2800), em Londrina, na próxima quinta-feira (9), a partir das 23h. A apresentação vai reunir diversos grupos e bandas da cidade que não vão cobrar o cachê nesse dia. Toda a renda da portaria, cujo o ingresso custa R$ 20, será revertida em doações para órgãos, entidades e instituições para ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul .





“É um evento bem legal, que vai reunir os principais e maiores músicos de Londrina, todos sensibilizados com as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Nenhum artista irá cobrar o cachê, a portaria será 100% revertida em doação e até mesmo os funcionários, promoters e donos irão comprar o ingresso para ajudar na doação”, ressalta Danilo Xavier, diretor artístico casa noturna.

Atrações confirmadas





Entre as atrações confirmadas estão as duplas, Dan & Juca, Mauro & Matheus, Lucca e Matheus e Marques & Rodrigo. Os cantores, Fernando, Arthur Prado, Matheus Vilela e a cantora Marina Fonseca. Também o DJ Mr e o DJ Alpine.





“Infelizmente, as pessoas do Rio Grande do Sul estão impossibilitadas de entrar em suas casas , em seus lares, dormirem em suas camas. O mínimo que a gente pode fazer é se solidarizar e ajudar essas pessoas. Então, a gente vai se unir, fazendo o que a gente faz de melhor, que é cantar e levar alegria, para tentar levar esperança a quem precisa. Tenho certeza de que juntos conseguiremos fazer a diferença”, ressalta Dan, da dupla Dan & Juca.