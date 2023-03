Londrinenses expõem obras de arte em feira de Nova York

Duas artistas de Londrina participam de uma feira de exposição, compra e venda de arte em Nova York. As pinturas de Thalita Gonçalvez e Camila Deduch estão expostas na ArtExpo New York, que começou nesta quinta-feira (30) e segue até o próximo domingo (2) no Pier 36, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de já terem participado de diversas exposições ao redor do mundo, essa é a primeira vez que as pinturas das artistas aterrissam na cidade americana.





Segundo Thalita Gonçalvez, o convite para expor na feira veio através da curadora Patrícia Evangelista, que já trabalha com as artistas há alguns anos. Gonçalvez explica que a parceria com a curadora já permitiu que elas expusessem em museus da Alemanha, Escócia, Áustria, Inglaterra, Dubai e no Carrousel du Louvre, na França.

Camila e Thalita namoram e trabalham juntas há mais de 12 anos, já que comandam dois estúdios de tatuagem - um em Londrina e outro em São Paulo, que também serve como ateliê. “A gente queria muito visitar a exposição, mas não vai rolar por conta da data que estava muito próxima, da logística e da grana também, que vai bastante”, ressalta Thalita. A feira conta com obras de artistas de diversos países, que estão disponíveis para visitação e compra.





As obras escolhidas das artistas para esta exposição foram: ‘Sonhos’, de Thalita Gonçalvez e ‘O Cão’, de Camila Deduch. “Ansiedade sempre dá. A gente fica esperando para ver como vai ser o espaço, mas os sentimentos que ficam é de felicidade e de gratidão por essa oportunidade”, finaliza Gonçalvez.





