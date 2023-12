Londrinoise leva 11 bandas da cena underground local e convidados para Sertanópolis

Encerrando o ano com chave de ouro para os entusiastas da cultura punk e do metal, o Londrinoise leva a Sertanópolis, região metropolitana de Londrina, 11 bandas da cena underground local e convidados especiais.





O evento acontece neste sábado (16), com início às 14h, em uma chácara de fácil acesso na Rua Angelo Dancini, 26, a aproximadamente 45 km de Londrina.

A 4ª edição do Festival conta com as londrinenses Neurotic Stress (avant-garde noise), Rejected (crust grindcore), Chronic Oral Diarrhea (grindcore), Degradação Humana (crust grindcore), Greve (grindcore), Krocödil Doomdee (grindcore), Payout (thrash metal), Hereticae (black/death metal), Misantra (death metal) e Sulphuratus (heavy metal), tendo as últimas três se apresentado recentemente no Festival Metalverso, que preencheu as escadarias no Zerão no início de dezembro. Além destas, a banda Dismal Foresight (death metal), de Maringá, é a atração convidada da noite.





O local escolhido para a celebração oferece uma estrutura privilegiada para receber o grande público, que poderá aproveitar também a área para camping e piscina e apreciar a exposição de trabalhos autorais, na Feirinha Kontra-Kultural. Cervejas e petiscos veganos, vegetarianos e carnívoros também estarão à venda.

A organização disponibilizará transporte de ida e volta ao evento, com saída próxima ao Terminal Urbano Central de Londrina, às 13h30, e retorno ao fim da apresentação da última banda, por volta das 3h30 de domingo (17). O valor é R$65, com vagas limitadas.





Os ingressos podem ser adquiridos apenas antecipadamente, por compra física no Bar.Bearia, Livraria Olga, Mi Casa Barbearia e Bar, Loja Vigon e Quinto dos Infernos Bar, ou pelo Pix: [email protected].





Mais informações estão disponíveis na página oficial do evento no Instagram.