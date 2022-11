Luiz Bueno e Duo Clavis farão show de lançamento em Londrina

Ex-integrante do Duofel, violonista radicado em São Paulo apresenta suas composições ao lado de Marcello Casagrande e Mateus Gonsales no Teatro Ouro Verde, no dia 19/11





Londrina está voltando a ser cenário de grandes encontros musicais. Conhecido como integrante do renomado Duofel, o violonista Luiz Bueno vem à cidade para o show de lançamento do disco Magia Instrumental, com músicas próprias gravadas com os londrinenses do Duo Clavis. Ao lado de José Marcello Casagrande (vibrafone) e Mateus Gonsales (piano), o instrumentista e compositor radicado em São Paulo se apresenta no próximo dia 19 (sábado), no Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85), às 20 horas. Um encontro inédito, proporcionado pelos desígnios prazerosos da música.

O show será um momento raro. Primeiro, pela recente carreira solo de Luiz Bueno, após mais de quatro décadas dividindo os violões com Fernando Mello no Duofel. Segundo, pela parceria com o Duo Clavis, firmada a partir de mensagens trocadas pelas redes sociais. A combinação de piano, vibrafone e violão cutucou a criatividade de Luiz Bueno, até que ele compôs, no improviso, nove músicas inéditas para a formação.