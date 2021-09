Maringá tem cinema, teatro, bonecos e arte circense no final de semana

A agenda cultural do final de semana em Maringá passa a ter mais eventos com a flexibilização dos decretos de prevenção ao coronavírus. Além da volta de alguns projetos da Prefeitura, também há espetáculos de produtores e artistas locais.





A Prefeitura apresenta o Festebom (Festival de Teatro de Bonecos de Maringá). Nesta sexta-feira (3) tem o espetáculo “A Fada do Dente”, com o Grupo Anamá, às 20h. No sábado (4) terá oficinas e espetáculos. No domingo (5) serão três espetáculos.





Libras





O espetáculo teatral bilíngue “Uma história que não se conta: Ernesto e eu”, tem cinco apresentações previstas, começando neste sábado (4). Com Renan Parma e dirigido por Andresa Viotti, o projeto é contemplado pelo Prêmio Aniceto Matti, da Secretaria de Cultura de Maringá.

No enredo, há situações focadas no público infantil abordando solidão, amizade, acolhimento do diferente, entre outros, apresentados também em linguagem de Libras. “Tudo é feito com bastante cuidado para afinar os elementos visuais nas duas linguagens”, comenta Parma.





Drama





O Convite ao Cinema apresenta o filme “Diamantes da noite” (1964, de Jan Němec), que já está disponível no formulário online e terá o debate neste sábado (4). Com 1h27, o filme tem referências de Robert Bresson, Luis Buñuel e William Faulkner, baseado num conto de Arnošt Lustig.

No enredo, dois jovens fogem antes de serem levados para campo de concentração. Com bela fotografia em preto e branco, o filme tcheco foi proibido pelo governo e ganhou os festivais de cinema pelo mundo. “A narrativa elíptica e os acenos surrealistas podem ser a evocação perfeita do delírio de uma consciência perdida em meio ao desespero de um tempo onde reinam as sombras”, comenta o coordenador do Convite ao Cinema, Paulo Campagnolo.

Circo





Também na agenda o Convite ao Teatro com “In concertina”, com o Palhaço Ritalino, nesta sexta-feira (3), às 20h, no Teatro Barracão. No enredo, o palhaço faz um concerto, mas o show dá errado. Com isso, na mitologia teatral do trágico e do cômico, ele luta para superar os obstáculos.





Prevenção





É importante seguir os protocolos de segurança, usando máscara de proteção, passar álcool em gel nas mãos, manter o distanciamento, entre outros.

Serviço:





• Festival de Teatro de Bonecos de Maringá (Festebom)

- Entre sexta-feira (3) e domingo (5)

- No YouTube da Semuc





• Teatro circense

- “In concertina”, com o Palhaço Ritalino

- Sexta-feira (3), às 20h

- No Teatro Barracão, na avenida Bento Munhoz da Rocha Neto





• Convite ao Cinema

- “Diamantes da noite”, de Jan Němec

- Sábado (4), às 20h, debate

- Pelo Google Meet: link





.• Teatro de Libras

- “Uma história que não se conta - Ernesto e eu”

- Datas: 4, 5, 10, 11 e 12 de setembro, às 20h

- YouTube do Arena das Artes