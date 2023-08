Matogrosso & Mathias e César Menotti & Fabiano estão entre as atrações do Arapongas Fest 2023

“Arapongas Fest é evento que já faz parte do calendário festivo da cidade. É a oportunidade de celebramos mais um ano de Arapongas, levando diversão, bons shows e entretenimento para as famílias araponguenses e de toda a região”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

O evento será entre os dias 7 e 10 de outubro neste ano. O público irá acompanhar diversos shows gratuitos, com a participação de artistas conhecidos nacionalmente, além de cantores regionais e locais. A celebração contará também com outras atrações, como espaço kids, praça de alimentação, entre outros. O local de encontro será novamente o Centro de Eventos Expoara.

VEJA OS CONFIRMADOS PARA A FESTA





De acordo com a Secle, a agenda dos principais shows já está fechada. “Tudo vem sendo pensado com entusiasmo. Teremos com certeza mais uma grande comemoração em Arapongas”, adianta o secretário da Cultura Geison Cortez.





No sábado (7 de outubro), o show principal será com a dupla Lucca & Mateus. No domingo (8 de outubro), será a vez da dupla Pedro Sanches e Thiago, na segunda-feira (9 de outubro) e véspera do aniversário de Arapongas, sobem ao palco a dupla Matogrosso & Matias. E no dia 10 de outubro, terça-feira, a animação será por conta de César Menotti & Fabiano.

A programação dos shows com artistas locais e regionais ainda está sendo finalizada, mas é possível adiantar que bandas de rock, cantores sertanejos, MPB e DJs com música eletrônica também estarão entre as atrações.





Esta será a 4ª edição da Arapongas Fest – realizada de 2017 a 2019. Por dois anos (2020 e 2021) a comemoração se manteve suspensa devido à pandemia da Covid-19. A realização é da empresa Paulo Luzzi Eventos, com apoio da Prefeitura de Arapongas, Secle e patrocínio de várias empresas.





(Com informações da Prefeitura Municipal de Arapongas)