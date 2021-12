Mauricio de Sousa anuncia lançamentos e conversa com criador do Garfield na CCXP

A Mauricio de Sousa Produções revelou os lançamentos da Turma da Mônica e do selo Graphics MSP para 2022, neste domingo (5), no CCXP World 21. Monica Sousa entrevistou o pai, Mauricio de Sousa, sobre a coleção completa dos livros com o dinossauro Horácio, o editor Sidney Gusman, e Daniel Rezende, diretor do filme "Turma da Mônica - Lições".



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Mauricio de Sousa falou do seu primeiro contato com os quadrinhos ainda criança quando encontrou uma revista na rua, levou para casa e pediu para a mãe ler. Ele contou ainda que se inspirou em um colega de escola para criar o dinossauro Horácio e que as histórias dele próprio foram transferidas para as do personagem.



Na conversa, Maurício anunciou o lançamento de mais livros da coleção do personagem Horácio e de uma caixa para guardar os quatro volumes. Segundo ele, o primeiro volume do livro 'Horácio Completo: 1963 a 1969' quando foi lançado vendeu 1.000 exemplares em apenas quatro minutos pela internet.



Gusman, editor do selo Graphics MSP, falou das novidades ,como Franjinha e Magali, que serão lançados no próximo ano. Entre os lançamentos estão ainda o sexto volume de "Astronauta", de Danilo Beyruth; "Denise", de Cora Ottoni; "Anjinho", de Max Andrade, e "Mingau", de Ana Cardoso.

Continua depois da publicidade



Já o diretor Daniel Rezende contou uma breve história da sua família com Mauricio de Sousa. Ele falou do critério de escolha dos atores da "Turma da Mônica - Lições" e da ansiedade para o lançamento do filme, em 30 de novembro.



Após anunciar os lançamentos para 2022, Mauricio de Sousa conversou com o cartunista norte-americano Jim Davis, criador do personagem Garfiled, sobre o processo de criação dos personagens e como delegam o trabalho para suas equipes.



Davis falou que trabalha à distância com uma equipe de 30 pessoas em estados diferentes dos Estados Unidos, como Ohio, Flórida, Virginia e Indiana. Ele disse que faz os roteiros, correções a aprova cada passo das tiras do desenho do Garfield. "O legal é que trabalho com as pessoas há mais de 25 anos, que conhecem o Garfield e posso confiar", diz Davis.



Davis revelou que já teve um gato, mas nunca um com o nome Garfield. Segundo ele, o gato foi moldado com personalidade de humanos e o nome do personagem é uma homenagem ao avô que era um "homem grande".



Questionado por Davis se é mais difícil desenhar com uma equipe, Mauricio respondeu que é mais fácil. "A equipe aumentou e me sobrou mais tempo para criar personagens", disse o brasileiro.