Músico de São Paulo lança disco ao lado de dueto londrinense no Ouro Verde

Conhecido como integrante do renomado Duofel, o violonista Luiz Bueno vem à cidade para o show de lançamento do disco Magia Instrumental, com músicas próprias gravadas com os londrinenses do Duo Clavis. Ao lado de José Marcello Casagrande (vibrafone) e Mateus Gonsales (piano), o instrumentista e compositor radicado em São Paulo se apresenta no próximo dia 19 (sábado), no Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85), às 20 horas.





Um encontro inédito, proporcionado pelos desígnios prazerosos da música. O show será um momento raro. Primeiro, pela recente carreira solo de Luiz Bueno, após mais de quatro décadas dividindo os violões com Fernando Mello no Duofel. Segundo, pela parceria com o Duo Clavis, firmada a partir de mensagens trocadas pelas redes sociais. A combinação de piano, vibrafone e violão cutucou a criatividade de Luiz Bueno, até que ele compôs, no improviso, nove músicas inéditas para a formação.

Publicidade

Publicidade





Natureza

Publicidade

Publicidade

Magia Instrumental registra as obras dedicadas ao Duo Clavis e será lançado como álbum nas plataformas digitais no dia 18 de novembro. A natureza orgânica das músicas levou Luiz Bueno a associá-las às plantas utilizadas pelos povos originários da Amazônia como rapé em rituais de cura. O feeling do improviso, carregado de experiências, lembrou os saberes ancestrais da floresta, exuberantes na delicadeza transcendente do imenso ecossistema.







Publicidade

Compostas em momentos de fluxo criativo, as nove faixas de Luiz Bueno encaixam-se perfeitamente à linguagem desenvolvida pelo Duo Clavis ao longo dos anos, com a espontaneidade conferindo fluidez à complexidade musical.

Publicidade





O disco é também uma celebração. Afinal, o encontro do Duo Clavis com Luiz Bueno - que se conheceram pessoalmente no estúdio - só foi possível porque os três músicos estavam dispostos a correr os riscos de uma produção nada convencional e, por isso mesmo, surpreendente.

Publicidade





Experiência

Publicidade

Publicidade

“Foi uma experiência enriquecedora no sentido musical, da sabedoria, da administração de uma carreira, da elaboração do projeto, da conceitualização de um álbum, da concepção de um trabalho consistente”, destaca Marcello Casagrande. A percepção é reforçada por Mateus Gonsales: “Gravar com Luiz Bueno foi, sem dúvida, uma experiência incrível. Ele, com o Duofel, rodou o mundo levando o nome da música brasileira, tocando em grandes festivais. Receber o convite para gravar um álbum com um músico desses é o sinal de que estamos no caminho certo”.





Com a singularidade característica do trabalho artesanal, Magia Instrumental também surpreendeu Luiz Bueno: “Quero parabenizar essa cidade, que sempre proporcionou grandes músicos. Os dois são excelentes, quebram tudo e executam as minhas composições com uma perfeição incrível”.

Publicidade





SERVIÇO

Show Magia Instrumental - Com Luiz Bueno (violão), Marcello Casagrande (vibrafone) e Mateus Gonsales (piano). Dia 19 de novembro (sábado), às 20 horas, no Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85), Londrina/PR. Ingressos à venda na plataforma Sympla (https://bit.ly/3UgAAyh) e nas bilheterias do Ouro Verde.





Patrocínio: Amadeus e Bravino. Apoio: Universidade Estadual de Londrina/Casa de Cultura da UEL, Rádio UEL FM 107,9, Crillon, Plugue!, Hemize, Visualità.