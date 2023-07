NX Zero fará shows em Londrina e Maringá; ingressos já estão à venda

A banda NX Zero trará para Londrina um dos shows da turnê "Cedo ou Tarde", que marca o reencontro do quinteto, separado desde a última turnê da banda, que aconteceu em 2017. Esta será a última oportunidade para os fãs acompanharem os músicos em Londrina, já que a banda encerrará de vez as atividades no dia 16 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).





Em Londrina, o show está marcado para 18 de novembro, no Ginásio de Esportes Moringão. Os ingressos estão disponíveis para compra no site. Os setores são: arquibancada, pista - razões e emoções, pista vip - cedo ou tarde, vip - hot sound e vip - backstage pizza party, com preços variando de R$ 100 a R$ 1.240.

Publicidade

Publicidade





Em Maringá, o show acontecerá mais cedo, em 9 de setembro, no espaço de eventos Paraná Expo. Os valores dos ingressos são os mesmos.