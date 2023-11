'O Mundo Mágico da Música' é atração no Ouro Verde nesta quinta em Londrina

O Quinteto da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina volta a se encontrar com a palhaça Adelaide no espetáculo “O Mundo Mágico da Música”, um concerto que engloba música, aprendizado e diversão e é a atração desta quinta-feira (9), às 19h, no Teatro Ouro Verde. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro.





O musical estreou em 2022 com grande sucesso e traz em seu programa as tradicionais cantigas de roda que encantam gerações, além de obras de Mozart e Villa-Lobos. O concerto conta com a participação irreverente da palhaça Adelaide (Juliana Galante), curiosa para conhecer o mundo mágico da música, o som de cada instrumento, as diferenças entre eles - além de aprender mais sobre a história de compositores e grandes artistas. A interação dos músicos com a palhaça garante boas risadas e surpresas para o público.

A atriz Juliana Galante, que dá vida à Adelaide, é pesquisadora, educadora e produtora na Companhia Grita de Palhaças. É uma das integrantes do Projeto Plantão Sorriso, que leva alegria às crianças internadas em hospitais. Outra atração da noite é o percussionista Marcello Casagrande, que amplia ainda mais o leque de sonoridades do espetáculo.





O Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina é formado por Barbara Scarinci (violino), Múcio Lobato (violino II), Natanael Fonseca (viola), Vanderlei de Oliveira (violoncelo) e Jorge Luiz Silva (contrabaixo). A direção artística é de Evgueni Ratchev. No ano que vem, o musical vai circular por diversas cidades do Paraná.

Mostra de Música de Câmara

O espetáculo “O Mundo Mágico da Música” faz parte da programação da 12ª Mostra de Música de Câmara "Diálogos: música, história e educação", que está sendo realizada desde outubro de 2022. Até agora a programação contou com o recital de piano de Leonardo Hilsdorf, Encontro de Violões, Música nas Igrejas, Música nos Teatros e Concertos Didáticos em escolas municipais de Londrina.

A Mostra de Música de Câmara tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e da Unimed Londrina. Apoio: Folha de Londrina, CBN Londrina, Rádio UEL FM, Casa de Cultura da UEL, Biblioteca Pública Municipal de Londrina, BBCO Baby & Kids, Loja Ciranda. Realização: Artis Colegium Associação Cultural. Direção Geral: Irina Ratcheva. Direção Artística: Evgueni Ratchev.





Agenda:

“O Mundo Mágico da Música” - com o Quinteto da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina e a Palhaça Adelaide

Quando: quinta-feira (09)

Horário: 19h

Onde: Teatro Ouro Verde

Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) a venda pela Sympla e na bilheteria do teatro

Classificação: Livre

Informações: (43) 3026-4212 (whats) ou 3322-6381 (Teatro Ouro Verde)





Orquestra de Câmara Solistas de Londrina





A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, sob direção de Evgueni Ratchev, é considerada como um dos grupos camerísticos mais conceituados do país. Em seu repertório amplo e original, constam grandes obras de compositores brasileiros e internacionais. Contabiliza mais de 450 concertos realizados desde a sua fundação, participações em festivais de música, circuitos nacionais e estaduais, sete álbuns (cds) gravados e vários prêmios nacionais. O grupo atua no cenário nacional erudito e desenvolve os seus projetos com objetivo de executar música de qualidade e ao mesmo tempo participar de um movimento que descentraliza o acesso à cultura para formar novos públicos.





Marcello Casagrande





Natural de Londrina, graduou-se em Licenciatura em música pela Universidade Estadual de Londrina, e concluiu seu Mestrado em Percussão – Performance pela University of Missouri - Columbia (USA). Atualmente é percussionista da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL). Na área pedagógica atua como professor de percussão em projetos sociais, escolas e bandas e no curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Desde 2011, juntamente com o pianista Mateus Gonsales, formam o Duo Clavis (vibrafone & piano). Gravaram dois CDs: “Duo Clavis” (2015) e “Time Lapse” (2021). Vem se apresentando por várias cidades do Brasil e em festivais na Argentina, Uruguai, Peru e Estados Unidos.