O que fazer neste final de semana em Londrina? Confira as opções!

Fim de semana em Londrina e você aí se perguntando o que fazer? Caso queira dicas de lugares para curtir os dias de descanso fora de casa, confira o guia abaixo com diversas opções para escolher. De festival de humor a cervejada: você escolhe!





Risorama

Para quem ainda não conhece o maior festival de humor do Brasil vale muito a pena conferir! O evento acontece nesta sexta (19) e no sábado (20) a partir das 20h no Parque de Exposições Ney Braga, no Recinto José Garcia Molina (Av. Tiradentes, 6275 - Cilo II). Os ingressos estão disponíveis no site https://risorama.com/londrina/ com valores a partir de R$ 25 (meia entrada no primeiro lote).



Valentino

O Valentino faz o maior sucesso entre a população londrinense! O bar fica na Rua Prefeito Faria Lima, 486, abre às 20h e o valor cobrado na entrada depende da atração!



Nesta sexta-feira (19) ocorre a festa Hype, que conta com o DJ Devitis e DJ Leandro Ramos o valor para entrar será R$ 15. Sábado (20) é dia da festa We Love 90s, o Brasil dos anos 90 com os DJs Dani Black, Luciana Telles, Gustavo Veiga, Rafa Silva e pocket show com Dan Murata, a entrada comprada antecipadamente é R$ 14 e na hora será R$ 18. E até no domingo tem atração: a festa Fuzzy com DJ Diq convida Rua do Jazz por R$ 10.



2800 Music Club



A 2800 é outro grande sucesso para o público jovem. A balada fica na Avenida Higienópolis, 2800. As portas estarão abertas a partir das 23h e a entrada é R$ 30 para quem tem nome na lista e R$ 50 para quem não tem. A 2800 é outro grande sucesso para o público jovem. A balada fica na Avenida Higienópolis, 2800. As portas estarão abertas a partir das 23h e a entrada é R$ 30 para quem tem nome na lista e R$ 50 para quem não tem.

Sexta é dia do famoso pancadão com o Dj Queiroz. Quem curte um funk e quer dançar muito, vale a pena ir, mas, chegue cedo, pois o local costuma lotar em dia de pancadão! Já no sábado a atração é mais tranquila, um sertanejinho com Mauro e Matheus. Mulheres ganham 50% de desconto na entrada.



New York Lounge





A balada onde você pode ser quem é fica na Rua Rio Grande do Norte, 750, e começa suas atrações às 23h. A entrada fica R$ 15 com o nome na lista e R$ 20 fora dela.

Sexta é dia da festa Motomami na brazuca com Jô Moreno, Brooke Woss e Porto. E no sábado terá um welcome onde serão distribuidos pirulitos, shots e adesivos, as atrações são: Thierry, Otávio Augusto e Kurita. Desta vez, a pista metrô estará aberta com House Music. Nesta pista, as atrações serão Farley e Abyssus.



Cervejada