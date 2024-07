Oppera Big Brass Band embala Londrina ao ar livre no lago Igapó

A Oppera Big Brass Band , que ficou conhecida por mesclar a energia contagiante da música pop com a sofisticação da Big Band, se apresenta neste domingo (14), às 15h, no palco montado ao lado do Consórcio União, às margens do Lago Igapó 2, em Londrina, marcando a abertura festiva do 44º FIML.





O repertório promete animar a tarde de domingo do londrinense e inclui hits de artistas famosos como Bruno Mars, Dualipa, Maroon 5, MileyCyrus, Jeon Jung-Kooke, Dominguinhos, Moacir Santos e muitos outros ícones da música. A banda londrinense possui 15 integrantes e cada apresentação é uma celebração da música.

Sob a liderança do arranjador Gilberto de Queiroz, a Oppera Big Brass Band traz uma proposta inovadora para o cenário musical, apresentando um repertório que abrange os maiores sucessos da música pop mundial com uma roupagem única e sofisticada de Big Band.





O destaque vocal fica por conta de Vitor Calixtro, vocalista carismático e versátil, cuja interpretação emocional confere uma nova dimensão às canções conhecidas pelo público.

SERVIÇO:

Consórcio União apresenta: Abertura Festiva do 44º FIML





Quando: domingo (14), às 15h

Onde: Consórcio União, Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, esquina com Av. Higienópolis





Ingresso: gratuito

PROMOÇÃO





A 44ª edição do FIML é promovida pela Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura, Governo do Estado do Paraná - Secretaria de Estado da Cultura.

Lei Municipal de Incentivo à Cultura: Prefeitura de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura (Promic).





Lei Federal de Incentivo à Cultura: Ministério da Cultura/Governo Federal.





Patrocínio: Unimed Londrina; Consórcio União; Grupo Marajó; Husker; Sanepar.





Patrocínio Direto: Itaipu Binacional e Secretaria de Estado do Turismo