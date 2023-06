Orquestra Sinfônica da UEL e jovem prodígio e promovem apresentação única nesta quinta

Nesta quinta-feira (15), Londrina recebe um evento musical imperdível: o especial Mozart, sob a regência do músico Alessandro Sangiorgi. Destacando-se nas apresentações, o jovem Thiago Carvalho, de apenas 14 anos, será o responsável pelos solos de piano.





Além disso, a renomada OSUEL (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) trará a harmonia dos instrumentos de cordas (violinos, violas, cellos e contrabaixos), madeiras (flauta, oboé, clarinete e fagote), metais (trompa, trompete, trombone e tuba), além da percussão com tímpanos e outros instrumentos.



Publicidade

Publicidade





"A apresentação tem uma importância imensa para Londrina e região, pois trata-se arte, cultura, entretenimento, conhecimento, fruição estética, deleite e experiência musical" explicou Paloma Escucuglia, encarregada da OSUEL.







O evento, que ocorrerá no Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85 - Centro) a partir das 20:30, será promovido pela Casa de Cultura da UEL com apoio da Rádio Uel FM. Os ingressos podem ser adquiridos no local até o início do concerto por R$ 40,00 no valor inteiro e por R$ 20,00 para quem paga metade.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia