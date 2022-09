Paraná: Profice abre inscrições para editais de Audiovisual e Circo

Até às 17h50 do dia 13 de outubro de 2022 estão abertas as inscrições para os dois últimos editais do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – Profice 2022: Audiovisual e Circo. Esta é a terceira etapa da quarta edição do Programa, fruto da Lei Estadual nº 17.043/2011.





Podem participar do programa pessoas físicas domiciliadas no Paraná há pelo menos dois anos e pessoas jurídicas que tenham como objeto atividades artísticas no estado do Paraná há pelo menos dois anos. Os proponentes estão limitados à inscrição de dois projetos em editais no âmbito do programa.

O Profice destinará o valor de R$ 40.900.000,00 para a captação dos projetos aprovados pelo edital. Desse montante, 50% dos recursos serão alocados em projetos de proponentes residentes ou sediados fora da capital Curitiba e 50% de proponentes residentes ou sediados na capital.





