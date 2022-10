Paulo Ricardo traz o show 'Rock Popular' para palco em Londrina

Sucessos radiofônicos que dominaram as paradas nacionais nas últimas décadas foram reunidos por Paulo Ricardo no show Rock Popular. O set list da turnê que chega a Londrina nesta sexta-feira (21) conta com músicas que se tornaram clássicos na voz de Raul Seixas, Cazuza, Legião Urbana e RPM, entre outros artistas. A apresentação acontece no Teatro Marista, a partir das 21 horas.











Paulo Ricardo tem trabalhado atualmente na divulgação do single "Herói Made in Brazil", que já está na programação das rádios de todo o Brasil. Hits eternizados em sua voz na época em que o cantor foi vocalista da banda RPM integram o repertório do show Rock Popular. Dentre eles “Louras Geladas”, "Revoluções por Minuto", "Alvorada Voraz", "Rádio Pirata", “London, London” e "Olhar 43".

Também estão presentes vários sucessos da carreira solo do artista, como “Dois”, “Tudo por Nada” (em versão inédita rockabilly) e “Imagine” (única regravação autorizada por Yoko Ono), além do tema do Big Brother Brasil, “Vida Real”. No palco, além de Paulo Ricardo (baixo e voz), estarão presentes dos músicos Ícaro Scagliussi (guitarra), Henrique Ark (teclados) e Badel Basso (bateria).



Leia mais na FOLHA DE LONDRINA: Essa não é primeira vez que o artista homenageia grandes nomes do rock nacional.

Serviço:



Show “Rock Popular”, com Paulo Ricardo



Quando – Sexta-feira (21), às 21 horas



Onde – Teatro Marista (R. Cristiano Machado, 240)



Quanto – A partir de R$ 100



Ponto de venda - www.diskingressos.com.br