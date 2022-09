Pianista e articulista de música Alvaro Siviero faz recital em Londrina no sábado

O pianista Alvaro Siviero vem a Londrina para um recital neste sábado (10), às 20h, no Espaço Villa Rica. Paulistano e um apaixonado pelo piano, ao longo da sua carreira já se apresentou na Alemanha, em Portugal, Itália, USA, República Tcheca, Emirados Árabes, Áustria, Polônia, França, Inglaterra, Suíça, Argentina, Chile, África do Sul, Ilhas Maurício, Ilhas Reunião, Holanda, Espanha, Uruguai e Peru.





Siviero também já se apresentou em turnês com a London Festival Orchestra, com a Budapest Chamber Orchestra, a Russian, Virtuosi of Europe, The City of Prague Philharmonic Orchestra, Orquestra Académica de Madrid, Polska Filharmonia Baltycka, Sinfonia Rotterdam, Wiener Kammersymphonie, Salzburg Chamber Soloists e I Musici de Montreal. Além disso, já foi convidado como solista de diversas orquestras brasileiras, tais como a Orquestra Sinfônica Brasileira, Sinfônica de Brasília, Sinfônica de Goiânia, Sinfônica do Paraná, Sinfônica de Sergipe, Sinfônica de Santos, Sinfônica de Campinas, entre outras.

Alvaro Siviero foi o primeiro brasileiro a participar do curso de imersão na obra de Beethoven na Casa Orfeo-Fondazione Wilhelm Kempff, em Positano, na Itália. Em maio de 2007, realizou recital particular ao Papa Bento XVI, em Aparecida (SP), quando o Pontífice esteve no Brasil. Em novembro de 2009, Alvaro Siviero representou o Brasil no histórico Encontro Mundial de Artistas, celebrado na Capela Sistina, em Roma. Em abril de 2011, em Maiorca, realizou o recital oficial de reabertura do verdadeiro local onde Chopin residiu na Cartoixa de Valldemossa. Por sua incansável dedicação à cultura e promoção de diversos grupos sinfônicos nacionais e internacionais, recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes como reconhecimento pelos serviços culturais prestados.





Especializado em multiculturalidade pelo Lesley College (Cambridge) e graduado em Física pela Universidade de São Paulo, os apreciadores da música clássica ainda podem conferir os artigos que Siviero escreve sobre o tema nos conteúdos digitais do jornal O Estado de São Paulo.

O público londrinenses poderá assistir ao virtuosismo de Siviero no palco com um programa pensado especialmente para a ocasião com peças de Bethoven, Chopin e Liszt. O Recital também marca as comemorações dos dez anos da Escola Navegantes de Londrina. Os ingressos para o Recital já estão à venda através da plataforma Sympla.