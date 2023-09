Picture, lenda do heavy metal da Holanda, faz show em Londrina

Celebrando os 44 anos de atividade, a banda Picture, uma das primeiras de heavy metal da Holanda, se apresenta na Estância Patrial em Londrina nesta sexta-feira (15). Em um festival de comemoração ao trabalho de mais de quatro décadas do grupo e influência no gênero, artistas que representam a cena underground local farão a abertura do evento para uma noite memorável.





A abertura da bilheteria está marcada para as 18h. Dead Reward (doom metal) abre a programação às 20h. Em seguida, se apresentam Payout (thrash metal), às 20h45; Guro (death metal/grindcore), às 21h30; NOFIMDODIA (hardcore), às 22h15; Subcut (grindcore), às 23h; Hereticae (black metal), às 23h45; e a tão esperada Picture fecha o festival com chave de ouro, à 1h.

Entre idas e vindas desde a sua fundação em 1979, a clássica banda holandesa abriu caminho para outros artistas de diferentes vertentes do rock, dentro e fora do país de origem. Picture fez sucesso com as canções "Heavy Metal Ears", "Diamond Dreamer" e "Eternal Dark", na década de 80, e conquistou o público com performances altamente enérgicas no palco.





Ao todo, a discografia conta com 10 álbuns de estúdio e dois discos ao vivo, sendo um deles gravado em São Paulo, o “Live in São Paulo”, em 2020. “Wings”, o último trabalho de estúdio do grupo, foi divulgado em 2019.

Atualmente, Picture é composta pelos músicos Peter Strykes (vocal), Jan Bechtum (guitarra), Len Ruygrok (guitarra), Appie de Gelder (guitarra), Rinus Vreugdenhill (baixo) e Laurens Bakker (bateria).





