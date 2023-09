Universidade paranaense prepara segunda temporada de reality show de música gospel

Após o sucesso da primeira edição do reality show DOM, programa inédito no país voltado à descoberta de novos talentos da música gospel brasileira, a UniCesumar prepara o lançamento da segunda temporada do programa, prevista para este ano. Nas próximas semanas, a instituição divulgará o prazo de inscrição, link e regulamento do concurso no site oficial (unicesumar.edu.br) e nas redes sociais (@unicesumaroficial). A UniCesumar é uma das marcas da Vitru Educação, grupo líder em educação a distância (EAD) no mercado de educação digital.







Haverá etapa de seleção de candidatos, audições ao vivo e a grande final, no início de 2024, tudo transmitido pelo canal oficial no YouTube. O grande vencedor terá um contrato de cinco anos com uma grande gravadora, além da produção de três músicas com o produtor Johny Essi (indicado ao Grammy Latino), um contrato de gestão de carreira com o com o diretor artístico Paulo Alberto e uma bolsa integral de estudos em qualquer curso da EAD UniCesumar.

Na primeira edição, realizada em 2021, trinta e dois candidatos foram selecionados para participar das gravações dos programas de eliminatórias. Eles passaram por audições com um júri técnico e, depois, por votação popular.





A grande vencedora do reality foi a cantora Julia Fergus, que conquistou o crivo do júri formado por artistas e produtores como Aline Barros, Paulo Alberto, Brunão, João Figueiredo, Eyshila, Fernanda Brum, Maurício Soares e Lincoln Baena. Ainda para a segunda temporada, a organização irá lançar, nas plataformas digitais, o álbum DOM com músicas inéditas e os melhores cantores da primeira edição.