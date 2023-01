Programação de férias do Londrina Norte Shopping conta com oficinas e gincanas gratuitas

O Londrina Norte Shopping está promovendo diversas atividades para crianças de até 10 anos na Programação de férias, todas gratuitas. Oficinas de slime, tabuleiro, cupcake, brigadeiro, pulseira, artes, espadas, bolachas e até gincana estão sendo preparadas a partir do dia 10 de janeiro até o dia 29.





As oficinas, que ocorrem em frente à loja Ri Happy, têm limite de 20 crianças por turma, enquanto as gincanas, que ocorrem no Teatro do Clubinho, podem receber até 100 pessoas.



Publicidade

Publicidade









“As crianças são parte do nosso público, por isso, nós não podemos deixar de pensar em uma programação especial para essa faixa etária, principalmente nesse momento de férias, em que muitos pais não têm com quem deixá-las”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do empreendimento.





As oficinas possuem duração de 30 a 40 minutos cada. A gincana terá turmas às 11h30, 12h30 e 13h30.

Publicidade





Confira a programação completa, por dia:





10/01, das 18h30 às 21h30: oficina de slime

Publicidade

11/01, das 18h30 às 21h30: oficina de tabuleiro

12/01, das 18h30 às 21h30: oficina de cupcake

Publicidade

13/01, das 18h30 às 21h30: oficina de jogos de tabuleiro

14/01, das 11h30 às 14h: gincana

Publicidade

15/01, das 11h30 às 14h: gincana

16/01, das 18h30 às 21h30: oficina de brigadeiros

Publicidade

17/01, das 18h30 às 21h30: oficina de jogos de tabuleiro

18/01, das 18h30 às 21h30: oficina de pulseiras

Publicidade

19/01, das 18h30 às 21h30: oficina de jogos de tabuleiros

20/01, das 18h30 às 21h30: oficina de artes

21/01, das 11h30 às 14h: gincana

22/01, das 11h30 às 14h, gincana

23/01, das 18h30 às 21h30: oficina de pulseiras

24/01, das 18h30 às 21h30: oficina de jogos de tabuleiro

25/01, das 18h30 às 21h30: oficina de espadas

26/01, das 18h30 às 21h30: oficina de jogos de tabuleiro

27/01, das 18h30 às 21h30: oficina de bolachas

28/01, das 11h30 às 14h: gincana

29/01, das 11h30 às 14h, gincana