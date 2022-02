Projeto Banda Nova Funcart de Londrina divulga programação

A 13ª edição do Projeto Banda Nova Funcart, de Londrina, que será no formato online, já está com as três primeiras apresentações da iniciativa disponíveis no YouTube. São realizadas pela Banda Sala de Estar, Samuel Amaro e Chá de Girassol.

Na sexta-feira (18), será divulgado o show da Rua do Jazz e, em seguida, os de Valter e Cambojam (19) e Clara Striquer (20), fechando a programação.

Iniciado em 2010, o projeto promove a seleção de artistas de Londrina e região para apresentações exclusivas. Conduzida pela Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), a ação já contou com a participação de mais de 150 bandas e cerca de 600 músicos.





Além da produção artística, o projeto prevê a realização de quatro oficinas formativas voltadas aos músicos e bandas participantes.





A primeira delas será a palestra “Relato de Uma Trajetória na Música Independente”, ministrada por Simone Mazzer. Na sequência, Juka Tavares abordará o tema “Lançamento de Músicas nas Plataformas de Streaming”. A terceira atividade é a oficina “Configurando Suas Redes Sociais e Ads”, de Thalita Deldotti. E, encerrando o ciclo, Chiemi Nakahara, Nicolas Lopes e Gabriel Sampaio falarão sobre “Comunicação e Branding para Redes Sociais”.