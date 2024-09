Projeto Cine Zé promove exibição de 'Viva - A Vida é uma Festa' em Paiquerê neste sábado

O projeto Cine Zé - Cinema a Céu Aberto vai promover sua quinta sessão neste sábado (7) com a exibição do filme "Viva - A Vida é uma Festa", no distrito de Paiquerê. A exibição será às 18h30, na Praça da Paróquia São José, localizada na rua Victório Libardi. A classificação indicativa é livre.





Inspirada no feriado mexicano do Dia dos Mortos, a obra conta a história do menino Miguel, que sonha em ser músico, mas enfrenta a oposição de sua família. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos.

A exibição contará com tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e terá um monitor de acessibilidade no local. A realização é do Triolé Cultural. (Com assessoria de imprensa)





Veja o trailer do filme: