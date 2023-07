Promic prorroga prazo de inscrições para seleção de projetos culturais independentes de Londrina

As inscrições para o edital 003/2023, chamamento para seleção de Projetos Independentes de Bolsas de Estudo e Pesquisa para Oficinas Criativas de Londrina, foram prorrogadas até o dia 10 de julho, às 18h. O certame, no âmbito do programa Fábrica – Rede Popular de Cultura, conta com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





Os interessados devem se inscrever somente por meio da plataforma Londrina Cultura.

Publicidade





No total, serão selecionadas 29 bolsas, com valores de R$ 20 mil a R$ 40 mil. Podem participar pessoas físicas ou coletivos. 25% dessas bolsas serão destinadas ao sistema de cotas para proponentes autodeclarados pretos, pretas, pardos, pardas e indígenas, segundo as regras do edital.





O edital 003/2023 e os anexos podem ser acessados na página da Secretaria Municipal de Cultura, no Portal da Prefeitura, onde também estão disponíveis o Formulário de Inscrição de Projeto e os demais documentos exigidos pelo edital. Para tirar dúvidas, o telefone é o (43) 3371-6614, das 12h às 18h, e pelo e-mail [email protected] As dúvidas poderão ser enviadas até três dias antes do término das inscrições.