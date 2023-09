Promic seleciona dois projetos de Carnaval Popular para 2024 em Londrina

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) publicou, na terça-feira (26), o resultado do edital 006/2023 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), voltado a selecionar projetos na área de Programas Estruturantes. O documento completo pode ser conferido na edição no 5.012 do Jornal Oficial do Município (JOM), a partir da página 10.





Foram aprovados sete projetos, distribuídos entre as linhas Feito na Fábrica (1), Produção de Conteúdo (1), Patrimônio e Memória (1), Carnaval Popular (2), Bibliotecas (1) e Festas Rurais (1). No total, serão destinados a essas iniciativas recursos no valor de R$ 710 mil.

Os projetos selecionados têm até o dia 11 de outubro para apresentar a documentação prevista no edital de convocação, para que a parceria seja formalizada. Os documentos devem ser enviados através da Plataforma Londrina Cultura e, a partir da assinatura do convênio, os proponentes terão que executar suas iniciativas até 30 de dezembro de 2024.





Conforme o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, um dos destaques do chamamento são os dois projetos aprovados na linha Carnaval Popular que, somados, receberão verbas no valor de R$ 192.950,00.

Essas iniciativas são o projeto “Londrina pede samba 2024”, do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Explode Coração, que receberá R$ 99.700,00, e “Carnaval Bloco Bafo Quente 2024”, cujo proponente é a Kinoarte – Instituto de Cinema de Londrina, a quem serão destinados R$ 93.250,00.





Pellegrini realçou que, no ano que vem, Londrina terá um Carnaval à altura das comemorações de seu aniversário de 90 anos. “Teremos a retomada dos desfiles das escolas de samba, que estavam inibidas fazia muito tempo, e quase chegaram à extinção, mas em 2024 voltarão com tudo. A Explode Coração vai fazer quatro desfiles carnavalescos em diferentes regiões da cidade. Nós vamos ter eventos no Cafezal (região sul), Interlagos (leste), Saul Elkind (norte) e Santa Rita (oeste). Além do desfile da escola, essas ações também contarão com um trio elétrico que vai rememorar todos os grandes enredos do Carnaval brasileiro”, frisou.





Ainda segundo o secretário de Cultura, o outro projeto da linha Carnaval Popular, o “Carnaval Bloco Bafo Quente 2024”, promoverá um bloco de rua em um local ainda a ser definido. Contará também com um evento voltado para as crianças, no domingo de Carnaval, no Zerão.





“Isso está alinhado à ascensão dos blocos carnavalescos no país inteiro, num Carnaval mais voltado para a juventude. Para nós, é uma alegria ter esse compromisso com a cultura popular e poder ver o Carnaval ressurgindo e renascendo, com toda a sua história e toda a sua riqueza”, concluiu Pellegrini.