Público lota a faixa de areia em Matinhos em show de Fernando & Sorocaba

Um público animado lotou a faixa de areia, aumentada após o projeto de revitalização da orla de Matinhos, durante o show da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, nesta sexta-feira (27). Com mais de 15 anos de estrada e uma lista de hits que embalaram a noite, milhares de veranistas e moradores cantaram juntos sucessos como “Bala de Prata”, “Paga Pau ” e “É Tenso”. Em Pontal do Paraná, o show ficou por conta de Dell Cavalini e Quinteto S.A.

As três apresentações encerraram a primeira noite do quarto final de semana consecutivo de shows gratuitos no Litoral do Paraná. Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil e as prefeituras dos dois municípios — que dão suporte na segurança do público e no fluxo do trânsito —, os shows apresentam grandes nomes da música nacional. Todas as atrações iniciam a partir das 20 horas com DJ e recreação das equipes da Secretaria do Esporte.



MATINHOS

Com a areia da praia lotada, a dupla Fernando & Sorocaba fechou a noite dos moradores e veranistas de Matinhos com chave de ouro. O cantor Sorocaba lembra que o Verão Maior Paraná conecta a cultura, com shows e eventos, com o turismo, atraindo gente de todo o Estado para o Litoral. "Poder levar um bom entretenimento, conectando a cultura e o turismo, é bacana demais. Temos que parabenizar o governo estadual e agradecer por ajudar a levar a nossa música mais longe, a tocar pessoas, e esperamos voltar mais vezes", disse.

A cabeleireira Luciene Martins de Oliveira é de Marilena, no Noroeste, e chegou cedinho à praia na sexta-feira. “Nós viemos sem saber que tinha o show e agora que chegamos aqui, vamos ficar e acompanhar. E amanhã estamos aqui de novo”, conta a cabeleireira.

Andreia Klein veio de Londrina e vai passar uma semana de férias em Matinhos. "Os shows são o máximo, muito bem organizados, estruturados, está tudo lindo", afirma Andreia. "A gente é fã e foi uma alegria saber que teria o show deles hoje, melhor ainda de graça", ressalta a irmã, Alessandra.



PONTAL DO PARANÁ

A noite de show começou com o cantor sertanejo Dell Cavalini, que entre músicas autorais e covers, embalou os milhares de veranistas que acompanharam a apresentação. Assim como em Matinhos, o espaço montado em Pontal do Paraná também conta com policiamento, ambulância, banheiros, praça de alimentação e posto médico, garantindo uma experiência completa e segura para o público.

Foi a primeira vez que Dell Cavalini tocou em Pontal do Paraná. E ele pretende voltar. “Eu procurei trazer um show especial para essa cidade que eu queria há muito tempo vir, que eu tenho um carinho muito especial. O Governo do Estado está de parabéns, trazendo vários shows gratuitos para cá pela primeira vez, se não me engano”, afirma Dell. “Vemos as praias todas lotadas, limpas, e poder trazer entretenimento para a população, que está vindo do Estado inteiro, é um prazer imenso”, finaliza.

Foi a primeira vez que um dia de show contou com duas apresentações. O grupo Quinteto S.A. entrou logo na sequência para não deixar o clima esfriar. “Estamos aqui no Paraná pela primeira vez. É um prazer, uma honra estar neste Litoral maravilhoso, com um clima muito gostoso, e tem de tudo, praias mansas, as mais agitadas”, destaca Filipi Luchi, que faz voz e cavaco no grupo. “Nós tocamos samba dos anos 90, os mais antigos, os atuais, fazemos versões de outros gêneros e claro, músicas autorais”, complementa. Publicidade

“Queremos dar os parabéns por um projeto que incentiva a cultura, movimenta tanta gente, ainda mais depois de uma pandemia, quando nós escutamos que a música foi o remédio para muita gente”, completam os parceiros do grupo, Serginho Brasil (tantã) e Dodô Dias (pandeiro).

Alessandra Fernandes, de Curitiba, veio passar as férias no Litoral com a família. Ela foi a primeira a tirar foto com Dell Cavalini, pouco antes da apresentação. "Eu acho bastante importante essas ações pois tem muita gente que não tem oportunidade de ir em um show, então sendo gratuito pode vir, se divertir e aproveitar", ressalta Alessandra.

Kamila Felicio e Emanuele Girotto moram em Pontal há quatro meses e gostaram do que viram. "É a primeira vez que venho ao show aqui e estou achando muito incrível. O pessoal está participando, fazendo os exercícios junto com os professores. Movimenta a cidade, traz uma energia positiva e claro, o acesso ao lazer para todos", lembra Kamila. "Eu não conhecia o Litoral do Paraná, mas para mim foi uma boa surpresa quando viemos morar aqui, saber que é uma praia que está muito bem estruturada e cuidada quando se fala de meio ambiente, com restinga", finaliza Emanuele.



PRÓXIMAS ATRAÇÕES

