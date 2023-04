Rodeio sedia final Nacional da Ekip Rozeta a partir desta quarta na ExpoLondrina

Pelo segundo ano consecutivo a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina recebe a Final Nacional da Copa Wrangler Ekip Rozeta, um dos maiores e mais importantes campeonatos de Rodeio do país. A abertura das competições está prevista para as 21 horas desta quarta-feira (12). A atração segue até domingo (16), quando será realizada a rodada decisiva da etapa Final do campeonato durante a tarde.





A etapa decisiva define o Campeão Nacional de Montaria em Touros da Temporada 2022/2023 e distribuirá mais de 150 mil reais em prêmios em cinco dias de competições na Arena do Parque de Exposições Governador Ney Braga.

A Final Nacional da Ekip Rozeta deste ano contará com a participação de 25 competidores selecionados através do ranking nacional que considera os pontos acumulados durante as etapas realizadas na Temporada 2022/2023 do campeonato. O título nacional da temporada será definido com base na somatória de pontos acumulados nas etapas anteriores e os pontos obtidos na Final Nacional em Londrina.





Os 25 competidores que iniciam a competição montarão em um touro no Round 1 (quarta-feira) e outro touro no Round 2 (quinta-feira). A partir de sexta-feira permanecem somente os 20 melhores classificados na somatória das duas notas anteriores, até se definirem os 10 competidores que irão disputar o Round Final na tarde de domingo.





A Temporada 2022/2023 da Copa Wrangler Ekip Rozeta teve início em abril do ano passado com a realização da Final Nacional na ExpoLondrina. Desde então foram realizadas 72 etapas do campeonato de Montaria em Touros nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, que reuniram mais de 500 competidores em busca de melhores posições no ranking e classificação para a disputa do título.