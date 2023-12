'Samba da Madrugada' promove evento de despedida em Londrina

"Não deixe o samba morrer", composição de Edson Conceição e Aloísio Silva, está na memória popular. Gravada em 1975 por Alcione, tornou-se um clássico do samba, da música popular brasileira e também deslanchou a carreira de Marrom.







O hit reverbera por Londrina e região em tom de despedida porque o evento Samba da Madrugada, após 10 anos de apresentações em Londrina e 40 mil espectadores, avisa que irá se despede da cidade. A derradeira edição será neste sábado (16), às 21 horas, no Iate Clube de Londrina - com estacionamento liberado para os convidados.

Publicidade

Publicidade





De acordo com o produtor e idealizador do Samba da Madrugada, Michael Soares, diversos fatores contribuíram para a decisão de encerrar a festividade. "O ano de 2022 foi extraordinário com seis edições e que exigiram muito de mim. Infelizmente adoeci, tive a Síndrome de Burnout e, sem patrocínio, incentivos e apenas com a bilheteria, ponderei que não há mais como ser assim".





Com o mesmo amor pelo samba, o idealizador encara o momento com maturidade. "Para completar, 2023 teve muitos desencontros e fatos fora de meu alcance e por isso essa é saída", expõe.

Publicidade





Ainda que fragilizado e em tratamento, Soares garante que será uma noite e tanto com uma roda de samba que promete ser memorável e uma despedida à altura da tradição do samba na cidade.





Artistas como Marquinhos Pqd, Marcelo Amaro, Barbeirinho do Jacarezinho, Almir Guineto, Monarco, Casuarina, Moacir Luz, Aluísio Machado, a Bateria da Mangueira, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Nelson Sargento, Sandra de Sá e o inesquecível Jorge Aragão participaram do Samba da Madrugada em Londrina. "Conseguimos contagiar com tempero carioca", comenta Soares.

Publicidade





Ele considera que em todos esses anos o evento trouxe alguns dos maiores nomes do gênero. "Tornou-se parte do calendário cultural da região. TTodos deixaram suas marcas nesta jornada musical única, além de carregam grandes públicos que se emocionaram nas edições", afirma.





O evento de despedida irá reunir músicos e amantes do samba em uma noite de celebração e nostalgia. Os organizadores destacam que o evento contará com estacionamento disponível para garantir a comodidade dos participantes, alimentação com food trucks disponíveis no local e estrutura personalizada.

Publicidade





SERVIÇO





Samba da Madrugada - a última edição

Publicidade





Quando: sábado (16), às 21 horas.





Onde: Iate Clube - Londrina - estacionamento disponível

Publicidade





Valor: R$50 reais pelo Sympla





VEJA O POST: