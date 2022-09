Sea Smile se apresenta em Londrina no 'Sunday Breakdown'; veja a programação

Acontece neste domingo (11), no Cativeiro Bar, em Londrina, o Sunday Breakdown, evento que reunirá as bandas Sea Smile (SP), Crowning Animals (Curitiba), No Fim do Dia e Scartrama, ambas de Londrina. Os shows terão início às 19h30). Os ingressos antecipados podem ser comprados pela plataforma Sympla.





Headliner do evento, o quarteto de Metalcore Sea Smile (São Paulo) está atualmente realizando uma tour por várias cidades de São Paulo e do Paraná, divulgando seus singles mais recentes. Em junho, o grupo lançou o single “Dopamina”, faixa que estará do próximo álbum intitulado “Vortex”, a ser lançado em breve. A banda, que já tocou em festivais importantes - incluindo o show de abertura para a banda “Bullet For My Valentine”, em 2019 - passou por algumas mudanças em sua formação, abrindo as portas para o atual vocalista Dan Lima e o baixista Raul Guerreiro, os membros mais novos da Sea Smile.



Publicidade





Já Crowning Animals, banda curitibana de pop punk/post-hardcore formada em 2015 se apresenta pela primeira vez na cidade. O trio já tocou em alguns dos maiores eventos de rock na capital paranaense, como o Dia Mundial do Rock e o Curitiba Hardcore Fest. O show da banda é parte da turnê de lançamento do seu próximo EP, contendo quatro faixas e videoclipes que simbolizam sua nova fase musical.







Continue lendo na Folha de Londrina.