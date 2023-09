Sexteto Bruno Cotrim Brasil Combo Jazz se apresenta no Teatro AML Cultural em Londrina

Uma formação impecável a do sexteto Bruno Cotrim Brasil Combo Jazz. André Siqueira, guitarra e flauta; Bruno Cotrim, bateria, Gabriel Peixoto, sax tenor; Gabriel Zara, contra-baixo acústico, Mateus Gonsales, piano e Wesley Florêncio, sax alto. Em ordem alfabética, feito chamada escolar, cada músico listado merece pausa e salva de palmas, dada a trajetória artística de cada integrante.





Motivado com a apresentação em um teatro aconchegante como o do espaço AML Cultural - são 126 lugares sob a gestão de Associação Médica de Londrina - Cotrim, o band leader, entusiasma os leitores pelo que será apresentado ao público neste show de apresentação única, nesta sexta (22). A formação do sexteto tem como quesitos a excelência dos músicos, a afinidade musical e um algo a mais: a amizade. Dentro de suas trajetórias, os músicos reconhecem não apenas o talento, mas a habilidade de cada um para lidar com o mercado artístico.

Publicidade

Publicidade





O baterista adianta que o repertório foi escolhido por meio de sua trajetória como músico. " Planejei todos os compositores e a estética dos temas do show. Tratam-se de músicas que me apontaram uma direção dentro da música, me ensinaram e me ensinam até hoje sobre a profundidade da música brasileira", diz.





No programa, composições de Tom Jobim, Sivuca, Edu Ribeiro, Mozart Terra. "E do André Siqueira, que também participa do sexteto e fez alguns arranjos para este show", complementa. Em relação à responsabilidade de apresentar às pessoas trabalhos tão ricos, mas pouco difundidos na mídia convencional, Cotrim considera que essa seja também uma de suas funções na difusão cultural. "É parte de nosso trabalho se aprofundar no estudo e, por meio de pesquisa, trazer coisas novas ou pouco conhecidas ao público".





Satisfeito também com o público que tem se fortalecido no gênero de sua atuação, o músico admite que não tem uma meta. "O intuito principal é dividir com o público, seja ele qual for, a profundidade da música instrumental brasileira, e o impacto que ela tem em mim. Se eu conseguir um pouquinho disso, já me dou por satisfeito", alegra-se.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.