Shopping de Londrina promove 2º Encontro de Bateristas neste domingo

Neste domingo (16) o Boulevard Shopping realiza o Rock Drums, 2º Encontro de Bateristas que reúne profissionais, amadores e entusiastas do instrumento. A expectativa é contar com a participação de cerca de 150 músicos que terão o desafio de tocarem juntos, guiados pela banda de rock londrinense Cometz e por bateristas âncoras posicionados estrategicamente.





O evento acontece no estacionamento descoberto do shopping a partir das 16 horas. Para participar é necessário inscrição prévia no Espaço do Cliente, no piso superior do empreendimento, até esta sexta-feira (14). Elas são gratuitas. No evento, os participantes inscritos receberão um kit composto de camiseta personalizada e baquetas.





VEJA COMO FOI O ANO PASSADO: