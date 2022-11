Shopping de Londrina tem Papai Noel, roda gigante, fonte dos desejos, teatro e oficinas

O Londrina Norte Shopping realiza, até o dia 31 de dezembro, uma extensa e variada programação de atividades de Natal. Desde a chegada do Papai Noel, na última segunda-feira (14), quando o empreendimento reuniu uma multidão de crianças e famílias, o bom velhinho tem recebido quem quer tirar uma foto. Além disso, o shopping programou roda gigante, fonte dos desejos, mini mercado e teatro, oficinas e brincadeiras. A maioria das atividades é gratuita e aberta ao público.







“Este é o primeiro grande Natal que realizamos pós pandemia, então, preparamos tudo com muito carinho pensando nas crianças e em seus familiares. Afinal, muitos pais que tiverem seus filhos nos últimos dois anos talvez ainda não tenham tido a oportunidade de levar as crianças para conhecer o Papai Noel, por conta das restrições. Todos podem vir aqui no Londrina Norte”, explica Luana Colpo, gerente de marketing do empreendimento. O bom velhinho fica de segunda a sábado, das 14h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Além da casa do Papai Noel com 5m e da árvore de Natal gigante com 12m, as famílias poderão desfrutar da roda gigante, que tem 9m de altura. De lá de cima é possível visualizar toda a decoração natalina. O ingresso custa apenas R$ 10. A decoração ainda tem uma fonte dos desejos, onde a criançada poderá jogar uma moeda de qualquer valor e realizar um pedido. As moedas recolhidas na fonte dos desejos serão doadas para a ONG pet Adorável Vira Lata, um abrigo que acolhe cães e gatos recolhidos das ruas e em situações de maus tratos.





No mini mercado, o público encontrará produtos artesanais e temáticos. São três expositores, sempre das 12h às 20h. São eles a confeitaria Eu mereço doce, a especialista em brigadeiros Doçura Gourmet e Silvana Pães e Salgados Artesanais. Às terças e quintas, das 18h30 às 19h30, haverá teatro, oficinas e brincadeiras para as crianças, atividade totalmente gratuita.

