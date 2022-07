Shopping oferece Colônia de Férias gratuita até 31 de julho em Londrina

Julho é mês de férias escolares, por isso, o Londrina Norte Shopping está realizando uma animada Colônia de Férias dentro do Teatro do Clubinho para crianças de até 10 anos. As atividades são desenvolvidas pela equipe de recreação da SOS Chikinha, como oficinas de pintura, balão, dança, gincana e muito mais. E o melhor, totalmente gratuito!

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

A Colônia de Férias começou no dia 06 e segue até 31 de julho. As atividades são realizadas sempre às quartas-feiras, das 16h às 19h; quintas-feiras, das 17h às 20h; e aos sábados e domingos, das 11h às 14h.

Para participar, não há custo. Basta chegar ao espaço com meia hora de antecedência para retirada de senha. Importante ressaltar que a entrada na Colônia de Férias estará sujeita a lotação do espaço. As vagas são limitadas.

Continua depois da publicidade