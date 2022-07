Shoppings de Londrina promovem festas julinas e 'bateraço'; veja as datas

Vai ter festança no Catuaí Shopping Londrina neste fim de semana. O Arraiá Julino está confirmado para a diversão das crianças e dos pets. No sábado (9), entre 14h e 18h30, quem se diverte são os pequenos no Garden Kids. A entrada está liberada em sessões de 30 minutos com capacidade para 60 pessoas por vez. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo Sympla

Além de todas as atrações fixas do Garden Kids, vai ter pescaria, bola na lata e jogo de argolas, todos com direito a prendas. A cia CLAC vai animar a festa e na saída do Arraiá, as crianças ainda levam para casa um kit julino com doces típicos e dois vouchers para brincar no Play Master entre 9 e 31 de julho.

No domingo (10) é a vez dos pets participarem da festança no Pet Park entre 16h e 19h, com direito a desfile de Pet Caipira. Para participar do desfile é necessário realizar a doação de 1 quilo de ração para a ADA (Associação Defensora dos Animais) ou, quem preferir, pode fazer um pix solidário na hora do evento para a Associação. Quem participar do desfile leva para casa um kit de guloseimas especiais. A inscrição deve ser feita neste link. No Arraiá Pet vai ter mesa de guloseimas, barraca de pipoca para os tutores, espaço instagramável, barraca do Correio Elegante e barraca de pescaria com brindes.







1º Bateraço - Edição Especial do Rock





Bateristas de Londrina e região tem um evento especial no dia 17 de julho, às 16h, quando acontecerá o 1º Bateraço - Edição Especial do Rock - no estacionamento descoberto do Boulevard Shopping. Profissionais e amadores podem participar deste grande show, com o desafio de tocarem o instrmento simultaneamente, acompanhados por uma banda.

Para participar, é só se inscrever gratuitamente no Espaço do Cliente até o dia 15 de julho. Os participantes receberão um par de baquetas exclusivo e uma camiseta do evento. O regulamento está disponível no site Boulevard Londrina Shopping.