Tropicadélia traz encontro de Criolo, Marcelo D2 e Filipe Ret em Londrina

Nomes nacionais do rap, trap, reggae e da música eletrônica se apresentam no Festival Tropicadelia que acontece em Londrina neste sábado (12). Entre as atrações estão Filipe Ret, Criolo, Marcelo D2, Cone Crew Diretoria, Froid e Cynthia Luz. O evento será realizado no Parque de Exposições Ney Braga, a partir das 14 horas.







Uma das presenças de destaque no festival é Criolo, cantor, rapper, compositor e ator brasileiro, um dos idealizadores da Rinha dos MCs e indicado ao Grammy Latino de 2019. Cresceu no Grajaú, bairro periférico na zona sul de São Paulo, onde residiu até ficar adulto. Por 12 anos, Criolo foi professor de artes em escolas. Começou a escrever rap por influência dos grupos Racionais MC’S, Facção Central e RZO, foi em 2006 que lançou o seu primeiro álbum de estúdio, intitulado ‘Ainda Há Tempo’.

Filipe Ret é rapper carioca, cantor, compositor, comunicólogo, poeta e empresário brasileiro. Iniciou sua carreira musical nas batalhas de MCs na Lapa em 2003. Seu nome artístico ‘Ret’ vem das épocas quando pichava muro. Lançou em 2009, o álbum Numa Margem Distante, mas o sucesso nacional foi alcançado a partir de 2012 com o lançamento do álbum Vivaz. O single ‘Neurótico de Guerra’ fez bastante sucesso com o clipe no Youtube, passando em muitos canais de clipes, como MTV e Multishow. Em suas letras, utiliza bastante da poesia, cita muitos filósofos e pensadores.





Um dos mais notórios rappers do Brasil, Marcelo D2 ficou conhecido por misturar o samba com a black music. Surgiu na música brasileira em 1995, com o disco de estreia do Planet Hemp, ‘Usuário’, o som era pesado, cercado de brasilidade, carioquice e com letras que discutiam a discriminação da maconha e a liberdade de expressão. Em 1998, deu seus primeiros passos em sua carreira solo, com o lançamento do seu primeiro álbum “Eu Tiro é Onda”. Em 2008, a revista Rolling Stone lançou a “Lista dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira”, colocando Marcelo D2 em 73° lugar.

Também integra a lista de convidados o Cone Crew Diretoria, grupo de rap que surgiu em 2006 na cidade do Rio de Janeiro; Cynthia Luz, cantora e compositora que passeia entre o rap, o reggae e a MPB; e o rapper, cantor e compositor Froid; dentre outros artistas.





Serviço:

Festival Tropicadelia



Quando - Sábado (12), a partir das 14h



Onde – Parque de Exposições Ney Braga



Quanto – A partir de R$ 140