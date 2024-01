Vila Triolé recebe o espetáculo “Móbile” neste domingo em Londrina

A Vila Triolé Cultural irá receber a Cia Solagasta pela primeira vez em Londrina, neste domingo (28), com o espetáculo "Mobilé", que tem duração de 60 minutos, às 19h na vila cultural, localizada na Rua Etienne Lenoir, 155. A entrada do evento é gratuita, mas o espaço tem uma limitação de 40 lugares. E seguindo a tradição, ao final do espetáculo, a Vila Triolé vai passar o “chapéu” para que o público faça uma contribuição espontânea.





No roteiro, “Móbile” conta a história de dois palhaços que, juntos, irão descobrir o vínculo, o desafio e o cotidiano da parentalidade. A peça usa elementos de humor, reflexão e a identificação para explorar a comicidade como conexão com o público e o riso como abertura e acesso aos lugares escondidos, se tornando um potente elemento ao reconhecer as fragilidades humanas espelhadas na figura do palhaço.

O diretor, produtor e ator da peça, Mateus Moscheta, contou que durante o processo de criação do espetáculo, conversou com Ricardo Gimenes, amigo de longa data e também diretor e ator, sobre suas condições como pai, as dificuldades, alegrias e como a postura ia ao encontro com questões levantadas atualmente.





“Logo veio a vontade de trabalharmos juntos. Pensamos em estender esse tema e fazer um projeto que contemplasse essa relação além da paternidade, e sim abraçando um conceito da parentalidade”, explicou.

O espetáculo foi desenvolvido em parceria com o grupo Lume Teatro de Campinas, através do Prêmio Aniceto Matti, sob orientação do Ricardo Puccetti, que assina a criação conjunta com Moscheta e Gimenes. Além de contar com o auxílio do psicanalista perinatal Eloá Vojciechovski Moscheta e do psicólogo e professor na UEM (Universidade Estadual de Maringá), Murilo Moscheta.





“Móbile” estreou em Maringá em novembro de 2023, com cinco apresentações, que integraram a contrapartida do Prêmio Aniceto Matti. Em 2024, essa será a primeira apresentação do grupo depois do término do contrato com o prêmio. Moscheta ainda deixou claro que pretende levar o espetáculo para outros festivais e em Campinas.

A companhia surgiu de forma oficial no ano de 2020, com uma websérie que trabalhou os temas da pandemia. Moscheta está em Maringá desde 2007 e trabalhou com teatro desde então, mas foi em 2019, quando completou 40 anos, que quis apostar na criação de seu próprio espaço e grupo para expressar suas vontades e desejos.





Hoje, a companhia possui uma sede em Maringá e promove várias atividades de teatro. Já foram mais de oito espetáculos recebidos no local, além de oficinas e grupos de fora da cidade, shows, exposições e até exibição de filmes.