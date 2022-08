Virada Cultural de Maringá: show da banda Sepultura reúne mais de 20 mil pessoas

A Praça do antigo Aeroporto, na Avenida Gastão Vidigal, entrou para a história da cultura em Maringá. Mais de 20 mil pessoas pararam para assistir ao show da banda Sepultura no último domingo (31) na Virada Cultural. Realizado pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, o evento teve diversas atrações locais e nacionais durante o fim de semana.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Aguardada pela população, Sepultura, uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, encerrou o evento com músicas clássicas da carreira e fez os fãs tirarem os pés do chão.





O personal trainer Lucas Hey, que já tinha passado pela Virada no último sábado (30) destaca a importância do evento para a cultura maringaense. “É de extrema relevância esses eventos culturais para disseminar coisas que não estamos acostumados no dia a dia. É legal ver a diversidade na praça. Hoje espero ver muito rock, muita energia e fechar o domingo com sucesso”.





João Fiorenza, que é videomaker e acompanhou uma das bandas locais, aproveitou a oportunidade para prestigiar a banda Sepultura. “Sepultura é uma banda histórica com muita influência no rock mundial. É muito bom termos um grupo como eles em Maringá, fortalecendo nossa cultura, inclusive das bandas locais. É importante trazermos esse cenário artístico e, assim, valorizar o cenário local da arte independente”, finaliza.





No último dia da Virada Cultural a população também assistiu à apresentação da Cia. Circo Teatro Expressão de Amor, do grupo Pé de Laranjeira e também do DJ Ruba, que fez o público dançar nos intervalos dos shows. Bandas regionais também garantiram um dia cheio de rock ′n roll para o público. O grupo Comsequência e a banda Panndora levaram milhares de pessoas à frente do palco local.

Continua depois da publicidade





“A Virada de 2022 foi, sem dúvida, histórica. Digo isso pela sua relevância artística e também pelo número de pessoas. Afirmo que foi a maior Virada Cultural que a Prefeitura de Maringá já realizou. Deixo aqui meu convite à população para o mês de agosto, no qual celebramos o Mês da Música. Teremos muitos outros eventos como este”, reforça o secretário de Cultura, Victor Simião.





A Virada Cultural deste ano abre o Mês da Música, com diversas atrações previstas para o mês de agosto.