Superagenda: novo ano chega com eventos e muitos shows no Brasil

De apresentações intimistas a grandes festivais, nos despedimos de um ano que proporcionou experiências inesquecíveis a amantes da música nacional e internacional.





Coldplay, Taylor Swift, Bruno Mars, The Weeknd, RBD, The Cure e o eterno beatle Paul McCartney foram alguns dos destaques que tornaram 2023 memorável para o pop e o rock em solo brasileiro, com ingressos esgotados em segundos, megashows superlotados e um público emocionado.



A boa notícia é que, em 2024, a vibração musical continua e os palcos pretendem seguir cheios de vida. Com o anúncio da passagem de diversos artistas pelo Brasil, os fãs já estão de olho na agenda (e no bolso) para terem tempo de se programar e poderem prestigiar os preferidos de pertinho. Londrina também será contemplada com uma grande atração gringa, fazendo a alegria dos estusiastas do bom e velho rock 'n' roll.







Então prepare o coração e confira a agenda musical da FOLHA com os principais nomes internacionais anunciados e os maiores festivais do país, de janeiro a dezembro:

Nick Carter - WHO I AM 2024 TOUR





Datas e cidades: 14/01 (Rio de Janeiro) e 17/01 (São Paulo). Ingressos disponíveis na Ticketmaster.



Underoath + Gloria





Data e cidade: 27/01 (São Paulo). Ingressos disponíveis na PixelTicket.



Slash + Myles Kennedy & the Conspirators







Datas e cidades: 29/01 (Belo Horizonte), 31/01 (São Paulo), 01/02 (Rio de Janeiro) e 04/02 (Porto Alegre). Ingressos disponíveis na Eventim.

Twice - 5TH WORLD TOUR READY TO BE







Datas e cidade: 06/02 e 07/02 (São Paulo). Ingressos disponíveis na Ticketmaster.





