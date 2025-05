Cynthia Erivo, de Wicked, vai interpretar Jesus no teatro

Cynthia Erivo será Jesus nos palcos. A atriz vai estrelar a nova montagem do musical "Jesus Cristo Superstar", de Andrew Lloyd Webber.





A peça estreia em agosto no teatro Hollywood Bowl, em Los Angeles. A atriz, concorrente de Fernanda Torres no Oscar, confirmou o novo trabalho nesta terça-feira (18) em suas redes sociais.





O papel marca a volta de Cynthia Erivo aos palcos quase uma década depois de seu sucesso em "A Cor Púrpura" na Broadway -adaptado para o cinema em 2023. O papel lhe rendeu o prêmio Tony de 2016 de melhor atriz em musical.





"Jesus Cristo Superstar" estreou pela primeira vez na Broadway em 1971. O musical conta a história dos dias finais de Jesus na visão de Judas Iscariotes, explorando a relação de Cristo com seus discípulos e com o Império Romano. A trilha sonora mistura rock, gospel e orquestra.





A peça ganhou montagem no Brasil em 2014, com Igor Rickli no papel de Jesus.





Andrew Lloyd Webber, 76, é um dos maiores compositores teatrais da atualidade, autor de clássicos como "Cats" e "O Fantasma da Ópera", ambos já montados no Brasil.