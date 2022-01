Maringá volta a promover projeto Convite ao Teatro nesta sexta

A Secretaria de Cultura de Maringá volta a promover o projeto Convite ao Teatro nesta sexta-feira (28). O evento ocorrerá no Teatro Barracão, às 20h, com apresentação do espetáculo “O Pássaro Azul”, da Cia Cirko Volonte. A entrada é gratuita, e o público deve apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, respeitando o decreto municipal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O espetáculo narra a história de uma marionete que, ao terminar de ler um livro, adormece e embarca em uma viagem-sonho. Desse momento em diante, a protagonista e seu novo companheiro de aventura, um pássaro, passam a percorrer lugares onde a imaginação e a realidade coexistem.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Durante esse sonho, o boneco descobre que a fronteira entre a realidade e a fantasia pode ser quebrada quando o mundo sensível do Teatro de Bonecos se mistura ao universo mágico da literatura”, explica Gustavo Bertin, da Cia Cirko Volonte.

O secretário de Cultura de Maringá, Victor Simião, comemora o retorno dos projetos Convites. Além do Convite ao Teatro, também haverá o Convite às Artes Populares no próximo domingo (30). “São ações que visam valorizar a arte. Tudo de forma gratuita: tanto em espaço fechado, como em espaço aberto”, diz.