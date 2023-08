Pedágio: Leilão do 1º lote das novas concessões rodoviárias do Paraná será dia 25

Faltam 11 dias para a abertura dos envelopes do novo pacote de concessões das rodovias do Paraná. A concorrência do Lote 1 está prevista para as 14h do dia 25 de agosto na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no YouTube.





O edital, publicado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) no dia 12 de maio, aponta que as propostas sejam entregues no dia 21 de agosto com a documentação necessária, e uma sessão pública para a apresentação e disputa de preços. A homologação do resultado será no dia 27 de outubro, com assinatura do contrato com o vencedor devendo ocorrer até o dia 29 de dezembro. Podem participar empresas brasileiras ou estrangeiras, de forma individual ou consorciadas.

O lote engloba 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais de Curitiba, Região Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná. A empresa ou consórcio vencedor deverá investir pelo menos R$ 7,9 bilhões em obras de melhorias e manutenção em trechos das rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427.





Os contratos preveem que as principais intervenções sejam feitas nos primeiros anos dos 30 de vigência do contrato. A concessionária contratada ainda deverá arcar com aproximadamente R$ 5,2 bilhões em custos operacionais no período, que incluem serviços médico e mecânico, pontos de parada de descanso para caminhoneiros e sistema de balanças de pesagem.

Conforme o edital do Lote 1, 344 quilômetros serão duplicados e 210 quilômetros receberão faixas adicionais (terceiras faixas). Também estão previstos 44 quilômetros de novos acostamentos, 31 quilômetros de novas vias marginais, 27 quilômetros de ciclovias e 86 viadutos, trincheiras e passarelas.





Entre as obras previstas está a duplicação completa de 157 quilômetros da BR-277 entre São Luiz do Purunã e o Trevo do Relógio em Prudentópolis; a duplicação da BR-373 entre Ponta Grossa e o Trevo do Relógio; a duplicação da Rodovia do Xisto entre Araucária e a Lapa; a duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo; a duplicação do Contorno Norte de Curitiba; a instalação de faixas adicionais na BR-277 entre Curitiba e a Sprea (entroncamento da BR-277 com a BR-376), além de faixas adicionais e vias marginais no Contorno Sul de Curitiba.

O lote terá cinco praças de pedágio: São Luiz do Purunã (BR-277), Lapa (BR-476), Porto Amazonas (BR-277), Imbituva (BR-373) e Irati (BR-277).