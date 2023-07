Eliminados disputam vaga para voltar ao “MasterChef Brasil”

Após conquistarem um lugar no top 10 da temporada 2023, os competidores do MasterChef Brasil vão surpreendidos pela presença dos oito eliminados do programa. Na terça-feira (18), às 22h30, Ashanti, Camila, Danilo, Diego, Eduardo, Endrik, Mariane e Neylano voltam à cozinha mais famosa do país para uma repescagem complexa, que vai exigir conhecimento, técnica e agilidade.



Na primeira parte do desafio, eles devem de preparar um prato com sabores cítricos em 30 minutos e só quatro deles seguem na disputa.





Na segunda fase, os sobreviventes vão fazer uma receita agridoce em 45 minutos. Apenas os autores dos dois melhores trabalhos continuam na prova final.

No duelo decisivo, os cozinheiros amadores que ainda restarem encontram uma situação inusitada: elaborar uma receita com ingredientes que vão ser selecionados por seus concorrentes diretos. Em uma dinâmica inédita, um a um desce do mezanino e vai ao mercado para escolher algo para os ex-participantes. É imprescindível ter muita criatividade para unir alimentos tão distintos de forma coerente. Quem conseguir agradar o paladar dos jurados retorna ao talent show e ganha uma nova oportunidade para brigar pelo troféu.