Leonardo faz tiramisu sem umidade e é eliminado do “MasterChef Brasil”

Fim da linha para Leonardo no MasterChef Brasil. Na noite dessa terça-feira (25), o cozinheiro amador foi eliminado após preparar um clássico tiramisu na prova que exigia um prato que harmonizasse com um tipo específico de café. Mesmo com os elogios dos jurados, a falta de umidade na sobremesa foi o fator decisivo para que deixasse a competição.





Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, o cearense lamentou a falha. “Estou triste porque eu não vim aqui só para passar pelo programa e sim para chegar até a final, mas não consegui”, disse.

Publicidade

Publicidade





Mesmo com a frustração, o ex-assessor jurídico comemorou as vitórias ao longo do programa. “Eu fiz o melhor molho hollandaise que o Jacquin comeu em dez temporadas e o brigadeiro que ele disse que comeria todo dia. Ninguém vai apagar isso. Saio daqui de cabeça erguida e muito feliz”.





Advogado de formação, deixou o emprego para viver o sonho do MasterChef e não se arrepende da escolha. “Acho que a maior virtude de um nordestino é ser resiliente. Todas as vezes que caí, eu me levantei”, pontuou.





Ao se despedir, ele ganhou um broche do chef francês com 13 pérolas. “Sinto que foi um presentinho que Nossa Senhora mandou para mim através dele”. Em troca, deu um pequeno terço azul que carrega consigo há dez anos, desde a época em que prestava concursos públicos. “Eu queria que esse tercinho chegasse na final comigo. Espero que o Jacquin possa estar com ele no último episódio”.





Leonardo brincou sobre o futuro. “A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em Fortaleza é pedir um seguro-desemprego”. Embora não saiba exatamente quais serão os próximos passos, garante que está aberto para encarar os desafios.