Masterchef: Top 10 enfrenta prova em equipe fora da cozinha

Com o top 10 de 2023 formado em definitivo, os competidores vão para mais uma grande aventura fora da cozinha do MasterChef Brasil. Nesta terça-feira (1), às 22h30, Ana Carolina, Danilo, Dielen, Emanuel, Gizele, Jucyléia, Luma, Seiji, Stephanie e Wilton encontram uma decoração típica, muitas iguarias e uma apresentação musical na Festa Boi-Bumbá do programa.







Separados em dois times, os participantes devem criar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa inspirados nos sabores da região norte do Brasil. Para auxiliá-los na missão, o chef paraense Thiago Castanho, expert no assunto, dá dicas de como fazer receitas típicas como o tacacá, pato no tucupi, mujica de peixe, pirarucu de casaca, costela de tambaqui com vinagrete de feijão manteiguinha e farofa uarini, caldeirada, bolo de macaxeira com praliné de amendoim, entre muitas outras.

Na prova, as equipes não vão precisar fazer grandes quantidades de comida, mas precisam elaborar tudo com atenção pois serão julgadas por importantes artistas e especialistas. Os convidados serão divididos em três mesas e cada uma delas terá direito a um voto.





Na primeira, ficará o Júri MasterChef composto por Helena Rizzo, Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira, bem como os chefs Thiago Castanho e Paulo Soares, professor da Le Cordon Bleu.

Na segunda estará o Júri Regional formado pela cozinheira e pesquisadora Denise Rohnelt, o escritor Edvaldo Caribé, a chef Adriana Vasconcelos, a criadora de conteúdo Eliziane Berberian e o jornalista Kadu Alvorada.





Por último, a terceira mesa será do Júri Artístico com a cantora Mariana Belém, a artista plástica Wira Tini, a designer gráfica Auá Mendes, o músico Manoel Cordeiro e o criador de conteúdo Edelson Ribeiro.





O grupo que fizerm mais votos se livra da prova de eliminação.





De volta ao estúdio, os concorrentes que não conseguiram se salvar vão ser surpreendidos pela entrada triunfal de uma personagem representando a rainha Maria Antonieta, que traz um de seus doces preferidos: o bolo fraisier. Clássico da confeitaria francesa, cheio de processos e detalhes, será o inimigo dos cozinheiros amadores. Depois de muita tensão e correria, o autor do pior trabalho se despede da competição gastronômica mais importante do Brasil.