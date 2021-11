'Quanto Mais Vida, Melhor!': veja quem é quem na nova novela da Globo

O que você faria se tivesse uma segunda chance de viver? Este é o tema que vai nortear as trajetórias de Flávia (Valentina Herszage), Guilherme (Mateus Solano), Neném (Vladimir Brichta) e Paula (Giovanna Antonelli) em "Quanto Mais Vida, Melhor!", novela inédita das sete que estreia nesta segunda-feira (22), na Globo.

Logo no início da trama, os quatro morrem em um acidente aéreo. Mas, no céu, elas vão receber a visita da própria Morte (interpretada pela atriz A Maia), que dará uma nova chance ao quarteto. Há, no entanto, um aviso: no prazo de um ano, um deles realmente vai morrer.

A história acompanha os quatro protagonistas em suas tentativas de resolver problemas antigos e de melhorarem como pessoas. Esta é a primeira novela de Mauro Wilson como autor titular, mais conhecido por seu trabalho em séries como "Doce de Mãe" (2012) e "A Mulher Invisível" (2011).





O autor e o diretor Allan Fiterman prometem uma comédia romântica leve –como tradicionalmente são as tramas da faixa– mas com inovações. Uma delas é a forte presença da música no enredo. Uma vez por semana, os quatro protagonistas vão estrelar clipes musicais –e algumas das canções serão inéditas.





Esta é a primeira novela da Globo totalmente inédita para o horário desde o início da pandemia, em março de 2020. No período, foram exibidas as reprises de "Totalmente Demais" (2015), "Haja Coração" (2016) e "Pega Pega" (2017), além de "Salve-se Quem Puder", que estreou pouco antes da pandemia e terminou neste ano após longa paralisação.

Com 161 capítulos, "Quanto Mais Vida, Melhor!" estreia praticamente toda gravada. Veja quem é quem na trama.





Neném e Família





- Neném (Vladimir Brichta) - O jogador de futebol é filho de Nedda (Elizabeth Savala) e irmão de Roni (Felipe Abib), teve Tina (Agner Britcha) com Jandira (Michele Machado), e Bianca (Sara Vidal) com Betina (Carol Garcia). Considera Osvaldo (Marcos Caruso), seu agente, como um pai. Em cenas de falshback, o personagem será vivido pelo ator Leonardo Zanchin.





- Nedda (Elizabeth Savala) - A dona do salão Neném Coiffeur, é mãe de Neném (Vladimir Brichta) e de Roni (Felipe Abib). Mora com as ex-noras Betina (Carol Garcia) e Jandira (Micheli Machado) e as netas Martina (Agnes Brichta) e Bianca (Sara Vidal). É cortejada por Osvaldo (Marcos Caruso).





- Jandira (Micheli Machado) - Ex-namorada de Neném (Vladimir Brichta), é mãe de Tina (Agnes Brichta) e também trabalha no salão de Nedda (Elizabeth Savall).





- Betina (Carol Garcia) - Ex-namorada de Neném (Vladimir Brichta), é mãe de Bianca (Sara Vidal) e trabalha no salão Neném Coiffeur.





- Tina (Agnes Brichta) - Filha de Neném (Vladimir Brichta) com Jandira (Michele Machado), a jovem bate um bolão como o pai. Se apaixona por Tigrão (Mateus Abreu). Na escola, rivaliza com Soraia (Camila Rocha).





- Bianca (Sara Vidal) - Filha de Neném (Vladimir Brichta) com Betina (Carol Garcia), tem um problema no coração, que precisa ser tratado com urgência. Vai ser cuidada por Joana (Mariana Nunes) e Guilherme (Mateus Solano).





- Osvaldo (Marcos Caruso) - Agente de Neném (Vladimir Brichta), cuida dele como se fosse um filho. É apaixonado por Nedda (Elizabeth Savala), mas é cortejado por Dona Tetê (Zezeh Barbosa).





- Roni (Felipe Abib) - Irmão de Neném (Vladimir Brichta), com quem vive às turras desde a adolescência. Está preso, prestes a sair da cadeia, mas longe de ter se arrependido da vida no crime. Vai se envolver com Cora (Valentina Bandeira).





- Edson (Stepan Nercessian) - Marido de Nedda (Elizabeth Savala), abandonou a família quando Neném (Vladimir Brichta) e Roni (Felipe Abib) eram crianças. Malandro, volta como se nada tivesse acontecido.





Vizinhança na Tijuca





- Dona Tetê (Zezeh Barbosa) - Frequentadora assídua do Neném Coiffeur, costuma pendurar seus atendimentos no salão. Interessada em Osvaldo (Marcos Caruso), não vai medir esforços para afastá-lo de Nedda (Elizabeth Savala).





- Trombada (Marcelo Flores) - Ex-jogador de futebol, quando atuava como zagueiro tomou muitos dribles de Neném (Vladimir Brichta) e, numa partida, com uma violenta entrada no joelho, quase abreviou a carreira do rival. Mesmo fora de campo, vai seguir perseguindo o atleta.





- Teca (Karina Dohme) - Noiva de Trombada, vai atentar o juízo de Neném (Vladimir Brichta). Quer fazê-lo quebrar a promessa feita a São Judas Tadeu de não se se envolver com ninguém enquanto não voltar a jogar num time profissional e marcar um gol.





Flávia e família





- Flávia (Valentina Herszage) - Criada pelo pai, Juca (Fabio Herfod), que foi abandonado pelo mulher assim que a filha nasceu. Não tolera a madrasta Odete (Luciana Paes). Dançarina de pole dance da boate Pulp Fiction, entra numa roubada ao participar de um golpe com Cora (Valentina Bandeira).





- Juca (Fabio Herford) - Pai de Flávia (Valentina Herszage), casou-se com Odete (Luciana Paes) depois de ter sido abandonado pela mãe de sua filha.





- Odete (Luciana Paes) - Casada com Juca (Fabio Herford), sustenta o lar vendendo quentinhas, já que o marido, bonachão, está desempregado. Expulsa Flávia (Valentina Herszage) de casa, e vai rivalizar com Jandira (Michele Machado), quando ela começar a vender as 'Quentinhas do Neném'.





- Cora (Valentina Bandeira) - Dançarina da Pulp Fiction, convida Flávia a participar de um assalto no aeroporto. O golpe não dá certo e ela acaba presa e louca para se vingar da parceira, que escapou da polícia. Na prisão, se envolve com Roni (Felipe Abib).





Núcleo Pulp Fiction

- Murilo (Jaffar Bambirra) - Músico da boate Pulp Fiction, se apresenta ao lado de Vanda (Ana Hikari) e de Flavia (Valentina Herzage), por quem se apaixona.





- Vanda (Ana Hikari) - Faz dupla com Murilo (Jaffar Bambirra), e sofre ao vê-lo se apaixonar e fazer tudo por Flávia (Valentina Herszage).





- Chefe (Alessandro Brandão) - Dono da boate Pulp Fiction, vai contratar Betina (Carol Garcia) para o lugar de Flávia.





- Leco (André Silberg) - Junto do irmão gêmeo Neco (Carlos Silberg), fica responsável por tentar enquadrar Flávia (Valentina Herszage), a mando da irmã, Cora (Valentina Bandeira), que está presa.





- Neco (Carlos Silberg) - Marginal como o irmão gêmeo Leco (André Silberg), vive à espera das ordens da irmã, Cora (Valentina Herszage) para aplicar golpes enquanto ela está presa.





Guilherme e família Monteiro Bragança





- Guilherme (Mateus Solano) - Médico bem-sucedido, é o filho mimado de Celina (Ana Lúcia Torres) e Daniel (Tato Gabus Mendes). Vê o casamento com Rose (Bárbara Colen) ruir e não tem bom relacionamento com o filho Antonio/Tigrão (Mateus Abreu). Em momentos do passado, médico será interpretado pelo ator Nicolas Ahnert.





- Rose (Bárbara Colen) - Ex-modelo, casou-seu com Guilherme (Mateus Solano), após uma desilusão com Neném (Vladimir Brichta). É a mãe de Antonio/Tigrão (Mateus Abreu) e não se dá bem com Celina (Ana Lúcia Torres). Em cenas de flashback, ela será vivida pela atriz Carol Macedo.





- Antonio/Tigrão (Mateus Abreu) - Filho rebelde de Guilherme (Mateus Solano) e Rose (Bárbara Colen), vai estudar num colégio da Tijuca, onde conhece Tina (Agnes Brichta), por quem se interessa.





- Celina (Ana Lucia Torres) - Psicanalista, casada com Daniel (Tato Gabus Mendes), mãe de Guilherme (Mateus Solano), que criou com todos os mimos, e não suporta a nora Rose (Bárbara Colen).





- Daniel (Tato Gabus Mendes) - Advogado aposentado, o pai de Guilherme (Mateus Solano) não tem muito poder de decisão dentro de casa, dominada pela mulher Celina (Ana Lucia Torre).





Casa dos Monteiro Bragança e clínica





- Deusa (Evelyn Castro) - Empregada da família Monteiro Bragança, tem uma queda por Odaílson (Thardelly Lima), motorista da casa.





- Odaílson (Tardelly Lima) - Motorista da família, está arrastando asa para Deusa (Evelyn Castro). É amigo de Antonio/Tigrão (Mateus Abreu).





- Dra. Joana (Mariana Nunes) - Médica da Clínica de Guilherme (Mateus Solano). Sonha montar lá uma ala para atendimento gratuito e terá apoio de Rose (Bárbara Colen) no projeto.





- Dr. Soares (João Fenerich) - Médico na Clínica Monteiro Bragança.





- Regina (Maria Silvia Radomille) - Secretária da da Clínica Monteiro Bragança.





Paulo e família





- Paula (Giovanna Antonelli) - Empresária, dona da Terrare Comésticos, é mãe de Ingrid (Nina Tomsic), e viúva de Celso Terrare (Cândido Damm). Vai se apaixonar por Neném (Vladmir Brichta)

Ingrid (Nina Tomsic) - Filha de Paula (Giovanna Antonelli), é uma jovem solitária e tem uma relação complicada com a mãe. Cultiva uma relação maternal com a empregada Tuninha (Jussara Freire).





- Tuninha (Jussara Freire) - Empregada da casa de Paula (Giovanna Antonelli), é quem cuida de Ingrid (Nina Tomsic).





Terrare X Wollinger





- Marcelo (Bruno Cabrerizo) - Vice-presidente da Terrare, se faz de amante de Paula (Giovanna Antonelli), mas na verdade é aliado de Carmem Wollinger (Julia Lemmertz).





- Roberto (Gabriel Sanches) - Um dos diretores da Terrare Cosméticos.





- Alice (Carol Marra) - Uma das diretoras da Terrare Cosméticos.





- Lorena (Val Abranches) - Uma das diretoras da Terrare Cosméticos.





- Carmem (Julia Lemmertz) - Presidente da Wollinger Comésticos, sonha acabar com o império de Paula (Giovanna Antonelli). Mãe de Gabriel (Caio Manhete).





- Gabriel (Caio Manhete) - Filho de Carmem (Julia Lemmertz) retorna de Nova York, onde fez um curso de mixologia.





Outros personagens





- Morte (A Maia) - Aparece para Guilherme (Mateus Solano), Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta) e Flávia (Valentina Herszage) no acidente de avião e retorna para lembrá-los que, em um ano, um deles irá morrer de verdade.





- Recepcionista do motel Arriba Karakas (Nany People) - Ela é quem recebe os frequentadores do motel mais animado da Tijuca.





- Conrado (Alex Nader) - Miliciano, em quem Cora (Valentina Bandeira) e Flávia (Valentina Herzage) tentam aplicar um golpe.





- Chicão (Sérgio Menezes) - Jogador de futebol.





- Garçom (Tadeu Mello) - Funcionário do restaurante mais chique da novela, que geralmente toma um calote na hora do pagamento da conta.





Delegacia





- Delegado Nunes (Cridemar Aquino) - Responsável por investigar os golpes aplicados por Cora (Valetina Bandeira) e Flávia (Valentina Herszage).





- Prado (Pedroca Monteiro) - Forma com o Delegado Nunes (Cridemar Aquino) uma atrapalhada dupla para investigar os crimes na área da delegacia em que atuam.





Colégio estadual





- Rute (Séfora Rangel) - Diretora da escola onde estudam Tigrão (Mateus Abreu), Tina (Agnes Brichta), Bianca (Sara Vidal) e Soraia (Camila Rocha).





- Soraia (Camila Rocha) - Aluna da mesma escola de Tigrão (Mateus Abreu), e vai disputá-lo com Tina (Agnes Brichta).





- Denis (Diego Francisco) - Aluno da Colégio Estadual Albertina Correia, vai implicar com Tigrão (Mateus Abreu).





- Cabeça (Fabricio Assis) - Aluno do Colégio Estadual Albertina Correia, tem talento para a arte de rua.