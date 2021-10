Veja como controlar conteúdo disponível para crianças no streaming

A série sul-coreana "Round 6" estreou há exatamente um mês na Netflix e logo conquistou uma popularidade estrondosa, capaz de quebrar até mesmo as barreiras de sua classificação indicativa, de 16 anos, e conquistar crianças. Isso mesmo com o criador da série alertando que "essa obra não é para elas".

"Estou perplexo que crianças estejam vendo. Espero que pais e professores ao redor do mundo sejam prudentes para que elas não sejam expostas a esse tipo de conteúdo", afirmou Hwang Dong-hyuk ao jornal O Globo. "Mas, se já viram, espero que os adultos as ajudem a entender o significado."

Verdade que a cena mais difundida da atração é de uma boneca gigante, que a série abusa das cores chamativas e atraentes ao olhar infantil e até mesmo a sinopse deixa claro que a trama gira em torno de brincadeiras de criança –das coreanas, pelo menos. Mas nada ali é inocente e a violência reina o tempo todo.





Mas como controlar o conteúdo visto pelas crianças nos principais serviços de streaming? Algumas plataformas até têm "perfil kids" já criado, mas outras dão aos pais e responsáveis a opção de restringir o acesso a alguns conteúdos. O jornal Folha de S.Paulo faz um guia abaixo para auxiliar os pais.

Netflix





Para criar um perfil com restrições de idade, o assinante da plataforma deve acessar o centro de ajuda e entrar na opção "crie um perfil com uma classificação etária específica". A opção pode ser usada tanto pelo aparelho –fabricado depois de 2013– quanto pelo site, mas é necessário usar a versão mais recente do "controle dos pais".





> Entre no centro de ajuda;





> Acesse o link para criar perfil com uma classificação etária específica;





> Acesse a página Gerenciar perfis;





> Selecione Adicionar perfil;





> Escolha o nome do perfil. Para usar a experiência Infantil Netflix, selecione Infantil;





> Selecione Continuar. O novo perfil aparecerá na lista de perfis da conta.





No caso de um perfil já existente, é possível apenas alterar as configurações de classificação etária:





> Entre no centro de ajuda;





> Acesse o link para criar perfil com uma classificação etária específica;





> Acesse a página Gerenciar perfis;





> Acesse o perfil que deverá ser alterado;





> Clique em Editar na área classificação etária.





HBO Max





Você pode criar um perfil infantil para cada um de seus filhos limitando o conteúdo que pode ser assistido. Você também deverá usar um PIN para evitar que seu filho mude para outro perfil. Veja como fazer:





Dispositivo de TV





> Escolha o ícone do seu "Perfil" no canto superior esquerdo.





Telefone ou tablete





> Escolha o ícone "Perfil" (borda inferior em telefones, borda esquerda em tablets).





Computador





> Escolha o ícone do seu "Perfil" no canto superior direito.





Passo a passo:





> Alternar perfis;





> Adicionar "+Criança". Se sua conta não tiver um PIN, você será solicitado a criar um.





Telefone ou tablete





> Toque no ícone da câmera e escolha entre tirar uma foto, fazer upload de uma imagem ou escolher um personagem. Em seguida, escolha uma cor e digite o nome do seu filho e a data de nascimento (mês e ano).





TV ou computador





> Digite o nome do seu filho e a data de nascimento (mês e ano) e, em seguida, escolha uma cor (você pode adicionar uma foto de perfil mais tarde).





> Avançar;





> Escolha as classificações de conteúdo que seu filho pode assistir. Filmes e programas com classificação de conteúdo acima do que você selecionou não podem ser assistidos por este perfil. (A classificação padrão é recomendada e baseada na data de nascimento que você inseriu);





> Salvar.





Quando um perfil infantil estiver ativo, você verá a tela inicial do "Kids" e o menu "Navegar" incluirá conteúdo para crianças.





Amazon Prime





O controle na Amazon Prime Video pode acontecer de duas formas:





> Quando você acessa à plataforma, tem a opção de criar um perfil ou entrar diretamente no perfil já criado "kids", onde só constam produções para crianças.





> Ao entrar em um perfil adulto, se clicar em "configurações" você acessa o controle parental e lá pode selecionar a idade das produções que quer liberar na plataforma. Se estiver bloqueado e a criança tentar assistir, ela precisará incluir o PIN/Código de acesso para liberar.





Paramount+





> Acesse www.paramountplus.com/account e ative a opção "Parental Controls";





> Escolha um PIN Code para acesso aos conteúdos restritos;





> Escolha as faixas etárias das classificações indicativas que deseja restringir;





> Salve suas preferências.





Star+

> Abra o aplicativo do Star+ no dispositivo móvel ou acesse StarPlus.com;





> Na tela Perfis, selecione Editar perfis;





> Selecione o perfil e digite a senha da conta;





> Escolha uma classificação indicativa e selecione Salvar





Os títulos com classificação indicativa acima da idade selecionada ficarão ocultos nesse perfil.





Outra opção no caso do Star+ é a configuração de um PIN de 4 dígitos para ajudar a impedir o acesso não autorizado a um perfil. Se essa opção estiver ativada, o PIN será necessário para acessar ou alterar as configurações do perfil.





> Abra o aplicativo do Star+ no dispositivo móvel ou acesse StarPlus.com;





> Selecione o ícone do seu perfil e selecione Editar perfis;





> Selecione o perfil que você quer proteger com PIN;





> Em Controle parental, selecione PIN do perfil e digite a senha da conta;





> Marque a caixa de seleção Limitar o acesso a este perfil.





> Selecione um PIN de 4 dígitos e, em seguida, Salvar.