Terceiro concerto do projeto Ópera Viva traz repertório com soprano Isabela Mestriner e tenor Pedro Coelho

Nesta sexta-feira (22), às 20h, no Espaço Villa Rica, o palco será novamente do Ópera Viva. O terceiro concerto do projeto traz um repertório emocionante com a soprano Isabela Mestriner, de timbre rico, quente e cheio de presença, e o tenor Pedro Coelho, com sua voz metálica e brilhante e impressionantes agudos.

Publicidade

Publicidade

Isabela e Pedro, acompanhados por Ana Paula Miqueletti ao piano, trarão solos e duetos das óperas “A Flauta Mágica” e “Don Giovanni”, de Mozart, “La fille du régiment” e “L’elisir d’amore”, de Donizetti, “La Bohème”, de Puccini, “Die Tote Stadt”, de Korngold, “Pagliacci”, de Leoncavallo, “Faust”, de Gounod e “La Cenerentola” Rossini.

Publicidade

Para um mergulho mais profundo do público na beleza da música, todas as interpretações serão contextualizadas e legendadas.