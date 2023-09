Londrina: Livro sobre trajetória do SUS será lançado na AML

O livro “SUS e Estado de bem-estar social: perspectivas pós-pandemia” (Hucitec Editora), do médico sanitarista Nelson Rodrigues dos Santos, será lançado em Londrina nesta quinta-feira (21). O evento é promovido pela Alumni UEL (Associação dos Ex-Alunos da UEL).





O autor, conhecido como “Nelsão”, foi professor de Saúde Coletiva da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e, ainda na década de 1970, participou da instalação das primeiras UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município. Ao longo de sua carreira, se tornou uma referência na área, e nesta nova obra lança um olhar completo sobre o sistema de saúde pública do Brasil.

Santos explica que, na ocasião do lançamento, vai abordar os principais ângulos trabalhados em sua obra. Alguns dos aspectos são os impactos para a população nos 34 anos do SUS (Sistema Único de Saúde), que foi criado na Constituição Federal de 1988. Ele cita, inclusive, a recente fase aguda da pandemia da Covid-19.





Além disso, lista as “distorções e tendências negativas nos 34 anos de vigência das diretrizes constitucionais do SUS e consequências na saúde da população e nas condições de trabalho dos profissionais de saúde” e o “predomínio da esfera federal, como política de Estado, nas distorções e tendências negativas”. Um último aspecto a ser discutido são as perspectivas a médio e longo prazo do sistema.





À FOLHA, o conselheiro geral da Alumni UEL, Gilberto Berguio Martin ressalta que Santos “é um dos principais pensadores do SUS” e que o livro apresenta a sua bagagem de conteúdo.





