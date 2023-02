Último show do grupo sul-coreano BTS estreia nos cinemas

ESTREIA/MUSICAL





BTS - YET TO COME IN CINEMAS

Com RM, Jin, Suga. Em outubro de 2022, "BTS' 'Yet To Come' in Busan" foi realizado no Asiad Main Stadium em Yeonje-gu, Busan. Uma promessa aos fãs do futuro e uma declaração ao mundo de que o melhor ainda está por vir.





Os ingressos para 50.000 atendimentos presenciais e 10.000 visualizações remotas em tempo real foram alocados gratuitamente. O evento também foi transmitido ao vivo por vários canais de streaming e online em todo o mundo.

Agora o show chega às telonas em BTS: Yet To Come in Cinemas. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook estão neste corte cinematográfico especial reeditado e remixado. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 14h30, 15h30, 17h, 19h30. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 17h, 19h30. Classificação livre.





ESTREIA/ANIMAÇÃO

O GRANDE MAURICINHO

Dir. Florian Westermann, Toby Genkel. Com Marcelo Adnet, Hugh Laurie, Sophia Valverde. Mauricinho (Marcelo Adnet) é um gato falante que viaja de cidade em cidade vendendo seu negócio de exterminação de ratos.





Mas ele é, também, um malandro, vendendo suas habilidades felinas para enganar as pessoas que o contratam. Ele não faz isso tudo sozinho. Junto com seu parceiro Kinho, um flautista mágico, eles convocam uma horda de ratos e os levam para fora da cidade.





Assim que o "trabalho" é feito e o dinheiro da recompensa está em suas patas, ele divide com Kinho e...os ratos. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 15h30, 17h20. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 13h50, 15h10, 17h30. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h30, 15h20, 17h30. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 15h10. Classificação livre.





