Adilson Batista passa por cirurgia e não comanda LEC nas últimas rodadas

O técnico Adilson Batista realizou uma cirurgia no joelho na manhã desta segunda-feira (24) e não comanda mais o Londrina na temporada. O auxiliar Cyro Leães vai dirigir o time nas duas últimas rodadas da Série B.







O treinador colocou uma prótese no joelho em um procedimento comandado pelo ortopedista Alexandre Queiroz e que foi realizado na clínica Uniorte, com o auxílio de um robô, garantindo a mais alta tecnologia utilizada neste tipo de cirurgia. Batista passou por uma artroplastia para corrigir uma artrose severa no joelho.

Adilson Batista deve permanecer internado por 48 horas e vai iniciar o processo de recuperação na quinta-feira (27) no CT da SM Sports, com fisioterapia e trabalhos físicos. A previsão é que o treinador esteja liberado para as atividades normais em 60 dias.





