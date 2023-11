Após crise e cobranças, Londrina EC tenta evitar o rebaixamento em Goiânia

Em uma semana em que a reta final da Série B ficou em segundo plano, em razão dos problemas extracampo, o Londrina tenta evitar matematicamente o seu rebaixamento para a Série C no jogo desta sexta-feira (10), contra o Vila Nova, em Goiânia.





Mesmo que vença o confronto das 19h, no estádio OBA, o Tubarão pode cair no fechamento desta 36ª rodada.

Publicidade

Publicidade





Já conformado com a queda, o torcedor alviceleste se preocupa mesmo com o futuro do clube. A semana foi marcada por protestos dos jogadores em razão de salários atrasados e de novos capítulos da "guerra fria" entre a SM Sports e a diretoria executiva do clube.





Enquanto disputam na justiça R$ 8 milhões repassados pela Liga Forte do Futebol, as partes se acusam nos bastidores e o gestor Sérgio Malucelli declarou que é impossível pensar em 2024 já que não há certeza, inclusive, se ele irá continuar à frente do futebol alviceleste na próxima temporada.

Publicidade





"É claro que todas estas questões chegam a nós e aos jogadores. O que procuramos é blindar da melhor maneira possível os atletas para que eles foquem apenas no trabalho dentro de campo. Não há o que reclamar dos jogadores, que têm sido extremamente profissionais em todos os momentos", frisou o técnico Roberto Fonseca.





MATEMÁTICA

Publicidade





Na penúltima colocação, com 28 pontos, o Londrina estará rebaixado se perder ou empatar em Goiânia. Caso vença, terá que torcer por tropeços de Ponte Preta e Sampaio Correa. A Ponte tem 35 pontos e joga no sábado (11) contra o Tombense, que soma 37, em Minas Gerais.





Já o time maranhense, que tem 36, enfrenta o Ituano fora de casa também no sábado. O time paulista, com 37, também luta contra o rebaixamento e precisa vencer.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: